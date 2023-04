Hernán Soloa es el nuevo jefe de la Policía de San Luis

La Policía de San Luis tiene un nuevo responsable. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá le tomó juramento este miércoles al comisario mayor Hernán Soloa como jefe de la Policía de San Luis.

El acto encabezado por el primer mandatario provincial comenzó a las 17 en la Jefatura de Policía, hasta donde se acercaron para participar de la ceremonia integrantes de los gabinetes provincial, municipal y representantes de instituciones civiles.

Soloa juró como nuevo mandatario de la fuerza y expresó: “Es un momento increíble, estoy agradecido con la designación, por la confianza del señor Gobernador y del Ministro de Seguridad”, y agregó que desempeñarse por más de tres décadas en la fuerza “te va formando para conocer las necesidades de la sociedad”.

“Tengo una idea muy clara de trabajar y seguir profundizando las conducciones que me han precedido. Siempre pensando en profesionalizar la fuerza, hacer uso de la tecnología al nivel que sea necesario y tratando de aunar criterios con equipos”, destacó.

Foto: ANSL

Tras la toma de juramento, la hermana Cecilia de la congregación Mater Dei fue invitada por el gobernador a participar en la firma del acta que rubricaron las autoridades, lo que sumó mayor emotividad al momento.

“La hermana Cecilia es muy especial en mi vida. En la adolescencia me llevó por el camino de la música, una actividad que desarrollo cuando tengo tiempo”, indicó el nuevo responsable y recordó: “Me inculcó muchos valores y amor por aquellas cosas que nos definen como personas”.

Entre las primeras líneas de acción, el exjefe de Asuntos Internos de la Policía indicó: “Tenemos que trabajar profundamente en evolucionar en el análisis que estamos realizando y llevarlo a otro plano muy superior. Es el gran desafío, llegar a un punto en el cual podamos encontrar una estrategia de trabajo que sea la que la población está necesitando, la que mi San Luis necesita”.

“Soy nativo de esta ciudad, me he criado y formado mi familia. He tenido una infancia y adolescencia maravillosa en la que caminábamos tranquilos. No es una utopía, es algo en lo que se debe trabajar”, destacó Soloa.

Además, indicó que es fundamental el trabajo en conjunto con los ciudadanos. “Dentro de los cargos que he desempeñado en la función policial y dentro de la Plana Mayor haber trabajado en la Unidad Regional me dio la posibilidad de estar en contacto, a partir de ahí uno aprende lo que es la sensibilidad del ciudadano y eso ayuda mucho”, remarcó.

Finalmente, expresó: “Dependemos de la sociedad, nos nutrimos de las sensaciones, de lo que observan y necesitan los ciudadanos. A partir de ahí vamos a construir”.

SD.