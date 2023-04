Jey Mammon insistió con que es inocente y abandonó país

Jey Mammon abandonó el país y viajó a España para "descansar un poquito", según dijo al llegar a Madrid, en medio del escándalo que protagoniza tras haber sido denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto, que asegura que el conductor lo violó cuando tenía 14 años.



Antes de partir rumbo a la capital española, Mammon insistió con que es inocente e incluso, según trascendió, habría tomado la decisión de cambiar de abogado. Hasta el momento su representante legal era el mediático Fernando Burlando.



Apenas llegó a Madrid dijo que se sentía "un poco asediado" y que había abandonado la Argentina con la intención de "descansar un poquito". Incluso durante el vuelo se enojó con pasajeros que le tomaron fotografías mientras dormía: "Estoy harto de todos ustedes", aseguran que manifestó.





"Necesito relajar la cabeza y descansar un poquito", sostuvo el conductor apenas pisó suelo español. Antes de irse del país, brindó una nueva entrevista, en esta ocasión, a Ulises Jaitt, hermano de la fallecida modelo Natacha Jaitt.



Fue la tercera ocasión en la que cuenta su verdad frente a una cámara de televisión, después de que este miércoles Benvenuto insistiera en un video en vivo difundido en redes sociales que a los 14 años fue violado por Mammon.

La elección de Jaitt no fue azarosa. Al conductor denunciado le pareció importante hablar con él porque en un primer momento su nombre apareció incluido en una lista de famosos que mantenían relaciones sexuales con menores de edad, según denunció en su momento la mediática, antes de fallecer de manera muy sospechosa y dejando varios interrogantes, especialmente porque había dado avisos de que estaba siendo amenazada de muerte.



"Juro por la memoria de mi padre que soy inocente. Jurar por la memoria de mi padre tiene más valor (que jurar por Dios), porque él para mí es todo", expresó Mammon en la entrevista.



"¿Cuál sería el móvil de Lucas?", le preguntó Jaitt, en alusión a la acusación. "Yo te puedo decir lo que a mí me parece, pero para mí antes es importante destacar que la denuncia es falsa, en cuanto a que él dice: ´Yo, a mis 14, que pasó esto, esto y esto´.



Yo después tengo la manera de demostrar que lo conozco a él, con sus 16 años, lo conozco, porque él dice que a los 14 hay una persona mayor que lo entrega, eso figura en la causa. Lo entrega porque según dice él, ´Le gustan los nenitos´, una cosa absolutamente desagradable", planteó.



"Hay gente a la que no le va a bastar lo que digo", aseguró. A pesar de que reconoce haberse vinculado con un menor de edad, se siente en condiciones de accionar legalmente: "Está a mi alcance el pedido de juicio por calumnias e injurias. Voy a dejar todo en manos de mis abogados para que hagan todo lo que crean que hay que hacer", remarcó.



Por último, el conductor dijo: "Ésta es la última vez que hablo, me voy a tomar unos días. Necesito dejar de escuchar, incluso a mis amigos que me cuentan lo que dice la televisión". En las últimas horas, Mammon viajó a España sin dar precisiones sobre en qué momento planea regresar a la Argentina.

