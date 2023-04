"La política es ponerse en el lugar de las personas que lo necesitan"

La cuenta regresiva para las elecciones del próximo domingo 11 de junio ya comenzó. El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, piensa en un segundo mandato junto a su flamante compañera de fórmula y candidata a viceintendenta, Silvina Galetto. El jefe comunal hizo un repaso sobre su gestión y habló sobre los desafíos y propuestas a futuro.

"La política es ponerse en el lugar de las personas que más necesitan; ayudar, acompañar y trabajar por ellas. Siempre la Municipalidad tiene una competencia limitada, que es alumbrado, barrido, limpieza y cloacas, pero hemos demostrado en estos últimos años que nuestra agenda es amplia y vamos más allá. Trabajamos por la cultura, por el deporte, por la salud, brindando contención. Hacemos hincapié en la reactivación de Villa Mercedes como una ciudad turística, también lo hacemos trabajando muchísimo junto a las universidades; con todos los actores sociales de la economía de la ciudad, porque la misma vive de la actividad privada", mencionó Frontera.

Sobre sus primeros años de gobierno, recordó ciertos acontecimientos que le tocaron vivir y remarcó la importancia de superarlos. "Me han pasado cosas que no le sucedieron a ninguna otra gestión. Muchas veces Villa Mercedes estuvo de rodillas por la pandemia, por las inclemencias climáticas que hemos tenido, desde tornados a la piedra, sumado a la situación económica del país y, lo más doloroso, que es algo de lo que nunca nos vamos a recuperar, es la pérdida física de Verónica Bailone. Pero todas esas veces nos pusimos de pie y nos dedicamos a resolver los dolores de la ciudad", expresó.

Los primeros años de la gestión de Frontera estuvieron atravesados por la pandemia.

El mandatario remarcó las mejoras en los accesos, la obra de la avenida 25 de Mayo, la recuperación y acondicionamiento de espacios emblemáticos como El Lago, el dique Vulpiani y Los Filtros. Además, apuntó numerosas mejoras en los baches de las calles, de aguas y cloacas en los barrios, la iluminación led y la política del boleto de colectivo gratuito para trabajadores esenciales y estudiantes.

"Quiero que la gente me dé una nueva oportunidad, porque si bien en estos años hemos crecido un montón, hemos hecho una gran cantidad de obras y trabajado muchísimo, tuvimos ciertas limitaciones que nos dejaron atados de pies y manos. A pesar de esto, supimos tener un Municipio con presupuesto equilibrado, no tenemos deudas y tenemos fondos. Para demostrar todo el potencial, cuatro años no alcanzan, sobre todo porque con la pandemia fueron dos", sostuvo el candidato.

El jefe comunal expresó su apoyo al candidato a gobernador por el oficialismo Jorge "Gato" Fernández. "Hay ciertas características que son muy importantes, que es una muy buena persona, que fue intendente por cuatro períodos en Tilisarao, con una muy buena gestión y, además, que es del interior. Es alguien que sabe estar presente, que escucha y tiene mucha preparación".

El actual intendente aseguró que el camino a seguir tiene que ver con un plan estratégico a largo plazo y al que planea "abrazar más que nunca". "Para seguir creciendo como ciudad productiva, comercial, agrícola y ganadera, quiero trabajar más fuertemente con cada uno de esos sectores. También seguir hablando de Villa Mercedes como ciudad turística, universitaria y sustentable, que son los nuevos ejes que vamos a plantear en las próximas semanas", aseveró.

