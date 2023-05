La muestra "Entre mares y encuentros", con espuma de nostalgia

Un volante sobre clases de pintura llegó hasta la puerta de Magdalena Olmos Cano y cambió su perspectiva. La artista plástica venía de un momento no tan agraciado en su vida y se refugió en el arte para encontrar su propósito.

Doce años después tomó coraje y armó su muestra "Entre mares y encuentros" en la Casa de San Luis en Buenos Aires donde refleja su fascinación por la playa, las olas y los atardeceres muy cerca de las aguas saladas.

Hasta el 15 de mayo quienes visiten la institución podrán encontrar las obras de Magdalena y admirarlas con entrada libre y gratuita.

La exposición trata de inspiraciones personales de la artista. Lugares donde encontró el verdadero sentido de su obra en el que la brisa del mar fue quien la acompañó a sentirse plena.

"La paz y energía que me transmiten, el encuentro con uno mismo tan necesario y también con el otro. Esos romances que se quedan en uno para siempre son algunas de las cosas que me inspiraron para crear tantas obras", expresó la artista.

Fueron muchas cosas las que observó Magdalena a lo largo de su carrera. "Trabajo mucho y eso me lleva a encontrarme con obras que no hubiese imaginado que pintaría y de las que termino encantada. La verdad es que nunca me pasó de hacer algo de lo que no me quede enamorada", aseguró.

Es la primera vez que Olmos expone en la Casa de San Luis y aún no tiene la posibilidad de hacerlo en la provincia. Su enlace para llegar a la institución fue su padre, quien le avisó que se realizaban exposiciones y envió sus obras con la esperanza de quedar seleccionada. Al poco tiempo la llamaron y hoy disfruta de las miradas que se posan en sus cuadros.

A Magdalena siempre le gustó dibujar, cuando era chica pasaba horas enteras entre lápices y hojas en blanco, pero confesó que "la vida te lleva por otros caminos y una se olvida de los buenos hábitos".

Sin embargo, el arte nunca la abandonó y así como llegó aquel aviso para que comience el taller de pintura, su instinto no se equivocó y se enfocó al máximo.

"El arte te lleva al lugar que vos elegís en el momento que quieras. Muchas veces por motivos de la vida una no está en ese lugar que necesita, y con un pincel podés crearlo y viajar hasta ese momento. Personalmente me cambia la energía, me provoca magia, emoción y un orgullo tremendo cuando logro esa imagen que tenía en mi cabeza. Es increíble cuando suceden esos cinco minutos de felicidad al ver una obra terminada luego de tanto tiempo de creación", concluyó Olmos Cano.

DÍA: Hasta final de mes

HORA: De 9 a 19

LUGAR: Casa de San Luis, Buenos Aires

ENTRADA: Gratis