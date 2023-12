Alejandra Etcheverry expondrá "Colores contemporáneos"

El espíritu de Alejandra Etcheverry es libre e inquieto. La artista plástica termina el año como lo comenzó, envuelta en una vorágine de presentaciones y cuadros nuevos que trata de llevar a todas partes del mundo.

Mientras sus obras se exponen de manera virtual y presencial en Buenos Aires, Chile y Europa, la artista inaugura hoy su muestra “Colores Contemporáneos” en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes. La exposición durará tres meses y cuenta con las nuevas producciones que la artista realizó en su atelier ubicado en la misma localidad.

La inauguración será este sábado a las 20 con entrada libre y gratuita. Alejandra recomendó a sus seguidores visitarla pronto porque estará montada en el primer piso y es complicado disfrutarla después para quienes no se hospeden en el lugar.

La muestra fue declarada de interés cultural y legislativo, y la artista adelantó que se verán más de 40 obras con técnicas muy variadas, tal su carrera. Entre tantas piezas, expone reversiones de distintos movimientos artísticos como, por ejemplo, el arte pop del cual se considera seguidora, pero con una impronta más personal.

“También podrán observar cuadros testimoniales como el que realicé en homenaje a Malvinas o 'Los niños de la guerra', un cuadro que realicé enmarcado con alambres de púa y retrata esa realidad que sufren las infancias en territorios con conflictos bélicos”, agregó.

Como Alejandra también se dedica a la escritura, realizó una simbiosis entre sus obras literarias y los cuadros pintados. Así, explicó que en la muestra “estarán presentes las poesías que inspiraron muchos de mis cuadros”, y adelantó que dos poetas las recitarán en vivo.

El arte urbano, lo abstracto, los retratos y el realismo también estarán en la megamuestra de Etcheverry.

Como si su actividad de fin de año no fuera suficiente con "Colores Contemporáneos", los famosos cuadros de paisajes serranos que caracterizan la obra de la artista fueron llevados a Buenos Aires para ser presentados en una nueva muestra que inaugurará el lunes junto con un grupo reducido de colegas de San Luis.

Además, hasta la semana que viene algunas obras de Alejandra están expuestas en la Casa de San Luis en Buenos Aires como parte de una muestra colectiva de la que también participan Carina Levin y Marcela Palermo.

“Siempre me gustó mostrar en otros lugares las bellezas naturales que nos rodean. Mucha gente que me conoce o me sigue por las redes quiere venir a vacacionar y conocer esos paisajes tan bonitos luego de ver mis obras”, recalcó.

El fin de año de Etcheverry llegó bien cargado y con propuestas de todos los colores. La artista les atribuye todos sus reconocimientos y la apertura de nuevos espacios a sus ganas de crecer y la constante búsqueda de otras posibilidades.

“El arte me atraviesa por todos lados. Si bien el tronco central es la pintura, necesito expresarme de una forma u otra. Estudié arte de muy joven, pero fue en San Luis donde me animé a salir y mostrar lo que hago porque me sentí muy cómoda”, aseguró.

Las hijas de Alejandra fueron criadas en la provincia y a medida que crecieron, la artista les abrió las puertas de su casa para que busquen su destino por su cuenta. “En mi hogar quedaron mis cuadros, a los que también considero mis hijos, y descubrí que también quería que partieran y paseen por el mundo”, concluyó.