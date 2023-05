Confirmado: Messi vuelve como titular al PSG

El entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmó este viernes que el astro argentino Lionel Messi volverá a ser titular en el equipo luego de la sanción por haber viajado a Arabia Saudita y en medio de las negociaciones por su futuro, que estará lejos de Francia.

"Mañana va a ser titular. Leo es Leo. Sus cifras son interesantes. Hablé con él el martes para saber cómo estaba y lo encontré tranquilo, motivado y con ganas de volver a ganar", señaló Galtier en conferencia de prensa.

"Le hemos acogido otra vez con mucha ilusión. Ha entrenado bien y quiere jugar. De la sanción no tengo nada que decir", agregó el entrenador.

Messi fue suspendido por el PSG tras viajar a Arabia Saudita y perderse una práctica del conjunto parisino, aunque medios franceses afirman que la determinación del club se debió a la negativa del rosarino de renovar su vínculo que vence en junio próximo.

A falta de cuatro fechas para culminar la Ligue 1, el Paris Saint-Germain lidera la tabla y le lleva seis puntos de ventaja a su escolta, Lens, por lo que podría quedar a un paso del título en caso de vencer al AC Ajaccio este sábado desde las 16 (hora argentina).

"Es un partido importante, pero no decisivo. Mañana no vamos a ser campeones aún. Ha sido una temporada con muchos altibajos, pero ahora toca rematarlo. Hemos perdido tres de los últimos cuatro partidos en casa. Creo que el Ajaccio llega sin presión. No está descendido, pero llegar en esta situación puede permitirle expresarse sin sentirse amenazado", manifestó Galtier.

Además, se refirió al enojo de los ultras por los malos resultados cosechados en el último tiempo: "Preferiría tener mejores noticias porque su apoyo es importante. La atmósfera en el Parque de los Príncipes es totalmente distinta con ellos. De todos modos, habrá más aficionados y espero que nos ayuden".

NA/ALG