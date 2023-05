El comedor de la UNSL sirve entre 300 y 350 platos diariamente

Hace una semana, el 25 de abril, el comedor de la sede de Villa Mercedes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) cumplió un año de funcionamiento con gestión y edificio propio. El lugar sirve entre 300 y 350 platos de comida diarios. Los estudiantes aseguran que es una muy buena opción, con un precio accesible y con un menú variado.

"Pienso que es bastante práctico; cuando tengo que venir para la facu por lo general lo uso. Vengo, como y ya me olvido; me ahorro el cocinar y tiempo", mencionó Agustín Salguero, un alumno avanzado de Ingeniería Agronómica. Y agregó: "Hoy en día vale $230, si pensamos lo que cuestan las cosas, no comés por esa plata en ningún lado, que a lo sumo te alcanza para un alfajor. Es súper económico, incluso hasta para los docentes, que creo que pagan un poco más".

El comedor funciona en el campus de la UNSL, donde los estudiantes de ambas facultades cursan y transitan la mayor parte de su formación académica.

El titular de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu), Matías Funes, expresó que esto fue una apuesta muy grande del rector de la casa de estudios, Víctor Moriñigo, quien administró los recursos necesarios para que el pedido, que ya llevaba varios años, pudiera convertirse en una realidad. "Hemos superado las expectativas, por la gran demanda que tenemos de la comunidad de Villa Mercedes. Además de los platos diarios, abarcamos actividades académicas especiales, como congresos, exposiciones o eventos similares, en los que hemos superado los seiscientos platos", dijo.

El funcionario remarcó la importancia de que el servicio trabaje de manera autogestionada, tanto los trabajadores, como la compra de materias primas para la elaboración, dependen de la secretaría, que cuenta con el apoyo del rectorado. Todo esto les permite ordenar las actividades de acuerdo a las necesidades que surjan.

Lucas Escudero, un alumno ingresante de Ingeniería Electrónica, coincidió en que el servicio le representa un gran incentivo. "Ya he venido varias veces y para mí es excelente. Es un gran aporte que hace la universidad, porque además de venir a comer, podés estar tranquilo, es muy cómodo. Además de ser económico, variado, también es llenador, uno queda satisfecho. Los días que curso a la mañana y tengo que volver a la siesta, me ayuda con el tiempo, así no tengo que volver hasta mi casa", aseguró.

El subsecretario contó que el personal que se desempeña en la cocina de Villa Mercedes fue capacitado por quienes se encargan del comedor de San Luis. Por el momento la atención en la ciudad es de lunes a viernes de 12 a 14, el menú es completo y cuenta con entrada, plato principal y postre.

Campus. El comedor se encuentra en el extremo este del edificio principal. Foto: Juan Andrés Galli.