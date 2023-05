La mediación crece y se hacen unas 800 audiencias mensuales

La mediación es un proceso pacífico y cooperativo que permite la resolución de conflictos de una forma diferente a lo que se da en una instancia judicial. El objetivo es el diálogo para lograr acuerdos mutuamente satisfactorios, con menores costos de tiempo. En San Luis, la modalidad cumple 15 años. De acuerdo a lo que informó la coordinadora general de los Centros y Salas de Mediación Judicial y Extrajudicial, Mónica Corvalán, en todo este tiempo incrementó el ingreso de causas. Si bien se advirtió una fluctuación más baja durante la pandemia, la realidad es que el promedio va en alza y llega a unas 800 audiencias mensuales.

“Tenemos el objetivo de llegar a los habitantes para que todos tengan la posibilidad de elegir la mediación como la primera opción para resolver los conflictos. Hay muchísimas situaciones, si se ven desde el punto de vista de uno mismo parecen menores o de poca importancia, pero el que lo vive lo sufre, realmente se hace doloroso”, señaló la letrada. Actualmente, hay 27 espacios de diálogo, entre centros y salas en toda la provincia, lo que permite un acceso a los servicios de manera más equitativa.

Para comprender en cifras, las estadísticas más recientes arrojan que durante 2022 hubo 10.057 audiencias.

En datos específicos, lo que refiere a los encuentros presenciales se registraron 754 en Pueyrredón, 291 en Pedernera, 153 en Junín, 142 en Chacabuco, 49 en Pringles, 9 en Dupuy, 3 en Ayacucho y 2 en San Martín (1.403 en total).

Por parte de las convocatorias semipresenciales, se advirtieron 470 en Pedernera, 210 en Ayacucho, 113 en Pueyrredón, 55 en Junín, 50 en Chacabuco, 10 en Pringles y 7 en Belgrano (915 en total).

Las audiencias virtuales indican que hubo 3.306 en Pedernera, 2.529 en Pueyrredón, 536 en Junín, 416 en Ayacucho, 392 en Chacabuco, 227 en Pringles, 208 en Dupuy, 107 en Belgrano y 18 en San Martín (7.739 en total)

De acuerdo a lo que especificó, las causas más requeridas son las de tipo familiar. En segunda medida, se encuentran los problemas vecinales, aunque todo depende de la localización de los conflictos. Lo cierto es que en términos generales, las circunstancias de índole familiar son las más expuestas. A veces también se dan situaciones orientadas a los cobros, que se generan fundamentalmente en el trabajo informal.

Para entender qué es mediable, es necesario tener presente el concepto del orden público. Así, un divorcio, por ejemplo, no es mediable, pero los efectos que pueden arrojar las rupturas matrimoniales (régimen de comunicación, cuota alimentaria) sí son tratables.

Durante 2022, se registraron 7.739 audiencias virtuales en toda la provincia.

“Un conflicto vecinal para muchos puede ser poca cosa, pero a veces terminan mal por no haber tenido una buena comunicación, por no haberse sentado a hablar. Eso se advierte en lo que denominamos como escalada de violencia. Entonces lo que tratamos de hacer es un poco de prevención. ¿Cómo se trabaja? Dando a conocer de qué se trata, cómo se puede solucionar un conflicto de manera diferente, desde la mirada de la facilitación, del diálogo. Quien pasa por mediación aunque no llegue a un acuerdo a su conflicto particular tenemos la certeza de que se lleva un conocimiento, un aprendizaje de que se pueden resolver las cosas de otras formas, sin apelar a la violencia, a los gritos o la confrontación”, expresó.

Entre las problemáticas que se dan, las más actuales hacen alusión a los inconvenientes que se originan en redes sociales, donde se producen conflictos de amenaza o expresiones que no caen bien. Este tipo de situaciones hacen a la convivencia, que tiene que ser en lo posible pacífica para llevar una calidad de vida; con la ayuda de la mediación se puede resolver.

No faltan los inconvenientes por el cuidado de personas mayores, donde hay hijos que no se ponen de acuerdo en temas como el pago de medicamentos o el lugar en el que vive el adulto mayor.

Virtualidad

Con la pandemia se dio un incremento de la participación de las mediaciones de manera virtual. Los centros tienen a disposición 32 plataformas que ofrece el Poder Judicial para este tipo de audiencias, que han favorecido a las personas que viven muy alejadas o que por alguna cuestión de salud no pueden asistir. Además, han permitido el trabajo con personas de otras provincias y países.

Hasta el año pasado, el 80% de los procesos se hacían de manera virtual. Ahora ha bajado esa tendencia, pero igualmente se posiciona como la de mayor elección. Al momento, se pueden concretar audiencias presenciales, híbridas (mediación mixta o semipresencial) y virtuales.

“La mediación como solución pacífica de conflictos es la mejor opción para intentar resolverlos. Es menos costosa en tiempo, en lo emocional, además es más rápida; hay que intentarlo. Llegar a un acuerdo tiene que ver con una actitud colaborativa. Al ser protagonistas en la solución del propio conflicto, el acuerdo se cumple en el tiempo porque no es impuesto, sino que se trata de algo que se construyó”, sostuvo Corvalán.