Campaña Paternar: por más días de licencia para varones

En las últimas décadas la sociedad vivenció muchos cambios: a nivel laboral, por ejemplo, las formas de trabajo y empleo se modificaron y las mujeres participan mucho más del mercado de trabajo. También, gracias a los feminismos, se visibilizan las tareas de cuidado como trabajo. Estos cambios llevan a cuestionamientos sobre cómo los varones quieren y deben ejercer la paternidad.

Actualmente son muchos los hombres que quieren ejercerla desde un lugar corresponsable en los primeros días del recién nacido, con un vínculo distinto con las infancias y que abordan las tareas de cuidado y del hogar desde otro lugar.

Para eso deben existir distintas medidas que impulsen a que estos cambios se modifiquen y se acentúen para que la corresponsabilidad en las tareas de cuidado sea cada vez mayor en la sociedad.

Así nació en 2021 la campaña Paternar en la que miembros de distintos colectivos de masculinidades, sindicatos y organizaciones sociales buscaron que se amplíe la licencia por paternidad y que sea de carácter obligatorio, intransferible y remunerado.

Después de varios intentos, luchas y acciones colectivas, el 16 de mayo pasado, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados iniciaron el análisis de 35 proyectos de ley sobre autorizaciones y de 12 iniciativas por cuidados entre las que figuran la extensión de la cantidad de días libres para los padres de recién nacidos.

En ese contexto fue que desde Paternar realizaron un "tuitazo" con el hashtag #Licenciasparapaternar para que se sepa que "necesitamos que la ampliación de las licencias por paternidad sea ley".

"Como toda campaña ciudadana no se puede establecer cuántas personas exactamente la componen porque es algo variable según el momento del año. Generalmente cuando hacemos este tipo de acciones coordinadas en todo el país se suman muchos compañeros de distintas regiones que participan, aunque no hay sedes en cada provincia. Lo que sí tenemos son representantes de distintas ciudades de Río Negro, Tucumán, Capital Federal y Santa Fe", contó Daniel Jones, miembro de la campaña.

El trabajo de Paternar comenzó cuando se presentó hace dos años en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que planteaba una licencia por paternidad de treinta días, intransferible, remunerada y obligatoria. Luego fueron por más y llegó “Cuidar en igualdad”, que plantea una ampliación de las licencias por paternidad mucho mayor, llevándola a 90 días de forma escalonada. También propone una extensión de las licencias a sectores que hoy en día no reciben ninguna licencia como trabajadores monotributistas, autónomos y de la economía popular y solidaria.

El proyecto instala el reconocimiento de las tareas de cuidado y los espacios comunitarios, y un impulso concreto, más que nada, a quienes cuidan en las primeras infancias. Hay otros proyectos que se presentaron sobre el tema desde el día que se decidió presentarlo en Diputados, aunque recién ahora, después de mucho tiempo, el Parlamento comenzó a debatir.

"A lo largo de estos dos años de trabajo existieron otras actividades especiales para visibilizar nuestro pedido. Por ejemplo, el año pasado, realizamos una juntada de padres frente al Congreso para contarle a la sociedad cuál era nuestro motivo de lucha. Montamos campañas de sensibilización en los medios de comunicación y reuniones con actuales sindicales para impulsar la agenda. Además escribimos un documento sobre las treinta razones para acceder a la ampliación de las licencias parentales", explicó Jones, quien agregó que dentro de la campaña colaboran varones que se perciben como cisgénero, personas no gestantes y varones trans. "No todos son padres y por el momento no hay madres".

La campaña busca que exista un marco institucional que habilite y promueva que las paternidades puedan estar presentes de forma corresponsable en la vida de las infancias desde los primeros tiempos de nacimiento.

En esta división no equitativa de las tareas de cuidado, muchas veces las mujeres deben dejar sus puestos de trabajo porque no tienen a nadie con quien dejar a sus hijos y si consiguen y tienen la posibilidad de dejar las infancias al cuidado de alguien más, esas personas son en su mayoría mujeres.

Desde la campaña Paternar, distintos colectivos de masculinidades se juntaron para llevar adelante esta demanda concreta. Desde distintos espacios, visualizaron que había una necesidad y una atención desde los primeros momentos de la llegada de un bebé a la familia, con todos los requerimientos que necesita y que la licencia por paternidad es tan acotada que hasta suena bochornoso pensar que los padres pueden atender a los bebés plenamente por 48 horas.

Actualmente, en muchos lugares de trabajo en el país, los hombres gozan de una licencia de solo dos días con la responsabilidad de volver a trabajar al cumplirse el tiempo determinado, logrando así que la situación sea injusta y tensionante para la madre, el bebé y la familia.

Muchos varones se interesan en las tareas de cuidado y desean sostenerlas a lo largo del tiempo (Daniel Jones- miembro de la campaña Paternar)

Los miembros de Paternar expresaron que con una ampliación de la licencia se puede llevar a una situación más saludable tanto para los padres como para las infancias y también para los espacios de trabajo. La ampliación de licencias ayuda a una mayor corresponsabilidad de las tareas de cuidado y también a mejorar las condiciones en los ámbitos laborales para las mujeres que actualmente están sobrecargadas y son discriminadas en el ambiente laboral por la mayor carga que tienen sobre las responsabilidades que deben cumplir con las infancias.

"Algo importante para señalar es que por lo menos los varones que se acercan a la campaña tienen un involucramiento importante en las tareas de cuidado que preexiste o no a la existencia de licencias, es decir, que son varones que ya estaban ejerciendo y tienen interés en sostenerlas en el tiempo. Después nos encontramos con comunicadores sociales, referentes o delegados sindicales que creemos que están sensibilizados y se encuentran en constante búsqueda de una mentalidad más abierta y diversa sobre las paternidades", explicó Jones.

Mientras los diputados debaten, la campaña crece y plantea que la ampliación y la extensión por las licencias por paternidad es una necesidad concreta, pero que no termina de ser suficiente para avanzar en las corresponsabilidades porque hace falta un cambio cultural. Las licencias impulsarán a un cambio, pero hace falta el compromiso de otras áreas del Estado y la promoción desde los ámbitos laborales para la mejora en la corresponsabilidad familiar.

Varones unidos. Varios colectivos de masculinidades se unieron para pedir por la ampliación de las licencias. Foto: Internet.