UNViMe: sigue la atención sin cargo en kinesiología

El Centro de Kinesiología de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) continúa con su atención este año. Estudiantes avanzados de la licenciatura, acompañados de sus profesores, realizan las prácticas en la disciplina y ayudan a vecinos que no cuenten con obra social o adultos mayores que pertenezcan al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Luciano Suárez, uno de los coordinadores, comentó que la casa de estudios ofrece desde hace varios años el servicio para quienes no puedan costear los gastos de la fisioterapia.

Los alumnos de tercero, cuarto y quinto año atienden a los vecinos supervisados en todo momento por los docentes. Están durante dos o tres meses en el centro y luego pasan a otras dependencias como el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” o nosocomios privados con los que tiene convenio la UNViMe de acuerdo a la orientación en la que después quieran especializarse cuando finalicen la carrera.

“Sabemos que existen necesidades por fuera del ámbito universitario y que es otra de las formas de estar presentes ayudando a la comunidad. Se desarrolla con continuidad y cada vez con más pacientes”, aseguró.

Por la mañana realizan la rehabilitación traumatológica y por la tarde neurorrehabilitación. “Nos referimos a personas que padezcan algún tipo de adulteración a nivel osteomioarticular o ya sea cervicalgia, lumbalgia, fracturas, postquirúrgicos. Todo está dedicado a quienes no tengan acceso a la medicina privada, no tengan mutual o no estén cerca de algún hospital en su barrio”, detalló el profesor.

Quienes quieran acceder a una consulta, deben solicitar turno previamente al 2657781932 y luego serán atendidos en General Paz 575. En cuanto al horario de funcionamiento los lunes, miércoles y viernes es de 8 a 12; los martes y jueves, de 9 a 13 y los martes a viernes de 14 a 18.

Suárez destacó que cuentan con equipos de última generación y el mobiliario necesario como camillas, colchonetas y hasta un gimnasio para llevar adelante las prácticas.

“En cuanto a PAMI sabemos que son muchos quienes lo tienen y por eso les podemos ofrecer tiempo, dedicación y la utilización de la variada aparatología con la que contamos si fuese necesario su uso. Tenemos una gran infraestructura y todas las herramientas para trabajar, por lo que ofrecemos algo de gran calidad”, sostuvo.

