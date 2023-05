Maxi Sánchez tuvo un estreno alentador en el Alicante Open

Había dos palistas de San Luis en carrera en el Alicante Open 500 y solo uno de ellos superó los octavos de final: Maximiliano Sánchez (Nº16 del ranking WPT) junto a Lucas Campagnolo (24). En tanto que Agustín Gutiérrez (27) no pudo jugar ya que su compañero: José Rico Dasi (29) sufrió una lesión el martes de la que no pudo recuperarse para el compromiso de este jueves.

En este certamen, sin la presencia de los jugadores Top del ranking, el villamercedino Sánchez y el brasileño Campagnolo son la pareja preclasificada Nº1, y debutaron este miércoles en octavos de final. No tuvieron problemas en doblegar en sets corridos, 6-3 y 6-1, a los españoles Iván Ramírez del Campo (35) y Pablo Cardona Huerta (55).

Este viernes afrontarán los cuartos de final frente a otra dupla española: Eduardo Alonso Chillarón y Juanlu Esbri González, a partir de las 12:30, aproximadamente, hora de nuestro país.

Por su parte, el "Oveja" Gutiérrez y Rico Dasi debían medirse con Rafael Méndez (60) y Javier Martínez Vázquez (67) pero cayeron por W.O -no presentación-. El motivo lo explicó el compañero del puntano en sus redes sociales, "nos toca despedirnos de este WPT Alicante Open por una lesión que sufrí en el partido contra Cepero y Mario (Huete Hernández). Después de tratarme y probar me es imposible competir. Fastidiado porque jugar en Alicante siempre me hace ilusión pero ya trabajando para recuperarme lo antes posible".

Los otros dos puntanos que jugaron este Alicante Open 500 fueron Valentino Libaak (56) junto al bahiense Miguel Lamperti (25)- cayeron en 16avos de final- y Cristian Gutiérrez (76) con el español Martín Sánchez Piñeiro (62)- eliminados en Ronda 2 de Previa-.

Sanyo Gutiérrez (7), por su ranking, no participó de este certamen de segundo orden, y ya piensa junto a Jerónimo "Momo" González (13) en el Vigo Open 1000, que será del 8 al 14 de mayo.

Redacción/MGE