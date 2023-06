San Luis FC alcanzó el récord invicto de Boca Juniors

San Luis Fútbol Club ganó en Rosario y se puso en la línea histórica de Boca Juniors, al alcanzar los 43 partidos sin derrotas en la era profesional.

La revolución del fútbol fememino de la provincia a nivel nacional, encolumnada detrás de las "Pibas", arrancó la fase ascenso de la Primera B con un trabajado éxito 1 a 0 ante Argentino, gracias al gol de Daiana Alaniz a los 3 minutos de comenzado el partido.

Los dos mayores invictos

Las "Pibas" tienen 43 partidos sin derrotas. Marca entre la Primera C del año pasado (32 partidos) y lo que va de la B en esta temporada (11 triunfos). No pierde desde que comenzó esta revolución, el 10 de abril del año pasado. Es decir, no perdió nunca.

Y la marca de las "Xeneizes" es jugando en la A (suma 4 partidos del proceso amateur, 15 del torneo 2019-2020, 7 del Transición 2020, 11 del Apertura 2021 y 6 del Clausura 2021) y le cortó la racha San Lorenzo el 17 de octubre de 2021, en un 2 a 1.

Con ropa de trabajo

El triunfo puntano en la casa de Argentino de Rosario fue muy trabajado, lejos de la simpleza con la que abrió el marcador.

A los 3 minutos, Florencia Cordero desbordó por izquierda y buscó en el área a Daiana Alaniz. La capitana nunca dio la pelota por perdida y aunque la arquera Micaela Fernández tenía la posición y la bola en su poder, la "Chiru" fue a presionar esperando el error y todo sucedió: a la 1 se le escapó la pelota y la número 8 estuvo atenta y le puso el moño al regalo: 1 a 0.

Con el juego recién iniciado, el partido se hizo muy intenso en la propuesta física de las locales y las "Pibas", conscientes de que eso iba a pasar, aceptaron la invitación y fueron a cada pelota como si fuese la última.

Así jugaron, entendiendo que era la primera de 22 finales y que cuando no se puede o te dejan jugar e imponer tu técnica y estrategia, hay que trabajar el partido.

Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Pudimos sacarlo adelante y volvemos felices. En el gol, se dio lo que siempre digo, que hay que pensar y presionar pensando en el error del otro equipo (Daiana Alaniz- Futbolista de San Luis FC, autora del gol en Rosario)

Lejos de estar lúcidas con la pelota al pie, Argentino cortó la línea de pase de las futbolistas orientadas por Carlos Casteglione y el equipo puntano no tuvo fluidez para progresar en el campo.

En el primer tiempo, de cara a los arcos, fue el gol y nada más.

En el parte final, en los primeros 60 segundos María Miranda habilitó a Flor Cordero por el callejón central y la goleadora tomense se topó con el rápido achique de la arquera en el borde del área grande.

Entre los 18' y los 20', Argentino tuvo su momento. La arquera Mariana Zárraga cortó un centro rastrero y envenenado, y después Liana Andrada enganchó en el área y remató alto con el arco de costado.

Entre las ganas de Argentino y algunos desajustes del medio hacia atrás de San Luis FC, cuando las "Pibas" lograron darle una pausa al juego y jugar la pelota con la uruguaya Nikol Laurnaga, que ya estaba en cancha, el tránsito fue más sencillo, pero cuando erró el camino y jugó pelotas largas sin destino, el resultado fue incierto.

Un gol anulado a Diana Maltaneri, por posición adelantada, puso el acento en doblegar la atención y ajustar las marcas atrás.

El pitazo final llegó con la certeza de haber sumado un enorme triunfo. Fue de esas victorias que no son propias hasta que llega el cierre del juego. Lo sufrió, lo ganó y lo festejó como lo que es: la primera final en el largo camino al pretendido y soñado ascenso.

Redacción/ALG