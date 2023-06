Jaime Suñer, figura clave del cine puntano

Jaime Adolfo Suñer Clar fue un verdadero personaje de San Luis, imposible de olvidar. Su figura se levanta casi en silencio, su humildad podía más que muchas cosas, amable, sincero, afectuoso, de bajo perfil, don Jaime se ganaba rápidamente la atención de sus interlocutores.

A lo largo de su vida supo granjearse el afecto de sus jefes y sus compañeros de trabajo en el Juzgado Federal, en El Diario de San Luis o cuando administraba las arcas de la campaña deportiva de GEPU cuando se coronó campeón nacional de la Liga y campeón Sudamericano, y era el encargado de abonar sueldos, gastos, alquileres. Y también colaboraba activamente en la faz deportiva a tal punto que sin querer se convirtió en un personaje de consulta.

Cine San Luis en 1956. Jaime Suñer, junto a sus compañeros de trabajo durante un intervalo. Foto: gentileza.

Hoy después de muchos años de su desaparición física, se lo recuerda por sus dotes de buena persona, familiero, buen amigo y mejor padre.

Jaime Horacio Suñer (hijo) dice que su padre fue una persona extraordinaria, fantástica, bueno y generoso. Cuando él le preguntaba "¿Papá, puedo ir a tal lugar", él me respondía "¡No!". Pero al rato volvía y al oído le decía: "No te calenté... primero te voy a decir que no, pero después seguro que es sí". Y su hijo admite: "Pienso que analizaba esa posible salida mía y después volvía con el sí”.

Jaime y "Negrita". Con sus padrinos: Félix Bolaño, Blanca Rodríguez Saá, Rafael Videla y "China" Sosa. Foto: gentileza.

Jaime hijo cuenta que su padre perdió al suyo siendo casi un niño y se apoyó mucho en sus tíos, los hermanos de su madre, José Elías, Adolfo, Horacio, Guillermo y Carlos, quienes pasaron a ser figuras muy importantes en su vida. "Yo diría que mi padre, al no tener al suyo, encontró en mis tíos la figura paterna que le faltaba. Especialmente con mi tío Carlos, que era el único que vivía en San Luis y con quien compartía —después de almorzar— un café en la confitería Edén y después se venían a jugar al ajedrez. Por eso, y es deducción mía, él vio a los hermanos Alberto y Adolfo, los hijos del tío Carlos, como a sus hermanos menores. De chicos eran muy unidos", dice.

Inauguración. Junto a Arturo Videla, Orozco, Sosa y Héctor Gerardo. Foto: gentileza.

Jaime Adolfo Suñer Clar es hijo de Jaime Suñer Clar y de Blanca Rodríguez Saá, hermana de Carlos y padre de Adolfo y Alberto. Tiene una hermana, Marta, de 93 años: “Y está más linda que nunca, es una tía adorable”, dice emocionado Jaimito.

Suñer fue alumno del Colegio Nacional de San Luis y después estudió abogacía, pero ingresó a trabajar al Juzgado Federal y ahí se jubiló.

“También fue administrador de El Diario de San Luis en la segunda mitad de la década del 80. Para él era un trabajo emocionante y lleno de misterio. Una época linda y sacrificada con otra tecnología, papel, plomo y tinta. Fue un logro muy importante para la empresa cuando el tiraje de una edición llegó a los 10 mil ejemplares, más si se tiene en cuenta que por esos años San Luis no era lo que es hoy”, rememora nostálgico.

Un 7 de mayo. Suñer, con empleados de El Diario de la República festejando el Día del Gráfico. Foto: gentileza.

“Papá fue administrador del Cine San Luis en los años 60. Mi abuela había enviudado, con el tiempo conoció a Félix Bolaño y se casó. Él era dueño de dos cines, uno en Villa Mercedes, el Sportman, y otro en la capital, el San Luis. Ellos vivían en Villa Mercedes y nombraron a mi padre administrador general, el cargo no le impedía hacer de todo lo que hiciera falta".

"Nunca supe cómo funciona un cine, pero yo veía que él se encargaba de llevar las latas de las películas a la estación de trenes o a la terminal de ómnibus, donde estaba Facundo Lucero, que las recibía para el envío. Papá andaba todo el día pensando en mejorar la concurrencia de público a las funciones o cuando presentaban una película de estreno y el cine se llenaba, eso era su felicidad”.

Hace poco dijeron de él: “Quienes lo conocieron relatan sus múltiples actos de amabilidad para con las personas. Cuentan que en aquel momento era habitual que se acercaran personas, entre ellos niños y niñas hasta el establecimiento y no tuvieran dinero para comprar las entradas y acceder a las películas, por lo que Suñer en algunas oportunidades les permitía pasar”.

“Jaime era una persona extraordinariamente buena, era imposible que hablara mal de alguien o que tuviera un gesto desacomodado”, dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien recordó su relación con Suñer cuando estaba en el Cine San Luis y en la directiva de GEPU.

Jaime Suñer (h). "Mi padre fue dueño de una bondad y personalidad digna de imitar". Foto: Héctor Portela.

Hace un mes, realizaron un homenaje en el acceso principal del Cine Teatro. Desde el 4 de mayo la boletería lleva su nombre. “Fue una persona muy amable y muy comprometida con la sociedad y la cultura de ese tiempo”, afirmó Silvia Rapisarda, secretaria de Cultura. Por su parte, Jaime Horacio se mostró agradecido al Gobierno por honrar la memoria de su padre, sobre todo “por su bondad y todo su interés por ayudar siempre”.

Jaime Suñer tuvo dos hijos, María Elia y Jaime Horacio. “Nos sentíamos muy protegidos porque él era muy familiero, nos daba todos los gustos, fue compañero y buen papá. Protector y muy volcado a nosotros”, dice hoy su hijo.

Jaime Horacio estudió en la Escuela Normal de San Luis y se recibió de procurador en la Universidad de El Litoral. Hoy ocupa un cargo en la Fiscalía de Estado de la provincia. Está casado con Carolina Pereyra y de esa unión nacieron Jaime José, arquitecto que está en Australia, Francisco y Santiago, quienes están haciendo la carrera de Kinesiología en Córdoba junto a su hermana Lucía que estudia Medicina y Bernarda, quien está terminando la secundaria en San Luis.

Su hermana María Elia estuvo varios años en la carrera sanitaria como bioquímica, está jubilada y tiene dos hijos: Juan Ignacio y Paula.

Don Jaime tenía por amigos inseparables a "El Bomba" Saá, "Pilo" García Garro, los hermanos Maggis, "Buby" Aguirre y Roberto Nicotra. También a los hermanos Brovarone, Eduardo, Juan Carlos y Augusto. A ellos los unía el básquet y en especial los colores del club Juvenil. “Él no jugaba, no le hacía al deporte, era hincha y amigo de los amigos. Cuando fue mayor se dedicó al karate, concurría al dojo del profesor Marcos Balestra y dejó porque sufrió un infarto, una pena… se desenchufó…".

Suñer falleció el 16 de enero de 1995 "y perdurará siempre en nuestros corazones por lo que fue, una excelente persona y un padre ejemplar”, dice su hijo evocando su recuerdo mientras mira un álbum de fotografías.