Sergio Tamayo votó junto a su familia

“Todo el mundo a votar y después a disfrutar de un domingo maravilloso”, dijo el intendente de la ciudad capital, Sergio Tamayo, antes de introducir su voto en la urna de la mesa Nº 85 de la Escuela Nº 98 "Gobernador José Santos Ortiz" . Acompañado por sus hermanas, el edil fue uno de los primeros candidatos en sufragar, a las 8:25, sin nadie que lo precediera en la fila. Tamayo integra el sublema Celeste Unidad, del lema Unión por San Luis.

“Siempre voté temprano. Antes, cuando no pertenecía a lo que es el Gobierno de la Provincia o a la Municipalidad, venía a votar temprano, 8:15, y a las nueve de la mañana me iba a pescar. Obviamente que en esta oportunidad no lo voy hacer”, contó, y ante una pregunta bromeó que buscará “pescar” votos para el lema oficialista. “A los que les guste la pesca, vengan tempranito y después se van a pescar tranquilos, va a haber un día excelente para ir de pesca”, instó.

Tamayo estuvo acompañado por sus hermanas Lorena y Belén. “Lo más importante, yo creo que para cualquier objetivo que se quiera cumplir, es la familia. Así que yo siempre estoy muy conforme y muy contento con mi familia porque me apoyan desde el primer momento”, dijo, y adelantó que esperará los resultados en la sede del Partido Justicialista de la ciudad.