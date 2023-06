Creció la superficie para sembrar trigo en San Luis

La confirmación de la llegada del fenómeno El Niño estimuló la intención de siembra de trigo en San Luis.

Para esta campaña, que comenzó la semana pasada, las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) indican que en la provincia se sembrarán unas 15.000 hectáreas, tres mil más que el año pasado.

Según el último reporte semanal de la BCBA, en la provincia ya se sembraron las primeras 600 hectáreas, un 4% del total proyectado.

El cultivo en San Luis arrancó en la fecha habitual, distinto al resto del país, donde la siembra de trigo 2023/2024 enfrenta distintos escenarios de disponibilidad de humedad, lo que obliga a tomar decisiones “al milímetro”, según coincidentes estimaciones.

Las precipitaciones acumuladas durante el último trimestre lograron superar el promedio histórico (2015-2022) en casi la totalidad de los departamentos de la provincia. Se registraron precipitaciones en marzo, disminuyendo significativamente en mayo permitiendo que se avance con las labores de cosecha.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para los próximos días no se esperan eventos de lluvia en la provincia de San Luis, solo una leve caída de agua en el noreste de la provincia. La temperatura media rondará entre los 8° C y los 10° C.

La llegada de lluvias a diversas zonas renovó las esperanzas en el campo. Los productores dieron el puntapié inicial a la siembra de trigo para la temporada 2023/24, con las primeras implantaciones realizadas en distintas localidades del país. Y en el gobierno nacional hay optimismo por la producción del cereal de invierno, que aportaría U$S 4.500 millones hacia fines de año. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó un avance del 1% en la siembra, proyectando una superficie cultivada de 6,1 millones de hectáreas. Estos datos reflejan un panorama optimista en relación al principal cultivo de invierno, ya que se estima un aumento del 3,4%.

