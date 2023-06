Estudiantes: llegó Lucas Agüero para suplantar la baja de Miracco

Ignacio Sabatini se fue a Juventud, el martes Nicolás Miracco jugó su último partido con la camiseta del “Verde” (partió a Gimnasia de Jujuy para competir en la B Nacional), y el 30 de junio vence el contrato de Lucas Quiroga y el puntano no seguirá en la institución.

Con este panorama, vacío de atacantes, Diego Medina es la única referencia directa de la ofensiva que queda en el plantel, y la urgencia del DT Héctor Arzubialde pasa por sumar delanteros en un mercado de pases que cierra hoy, y que le permite a los clubes inscribir hasta 4 refuerzos.

Ya había llegado Alejo Blanco (volante que viene de Sportivo Las Parejas) y con la misma procedencia ayer se sumó el delantero Lucas Agüero.

El mendocino, nacido en Maipú hace 26 años, debutó en Godoy Cruz y lleva 6 temporadas siendo profesional. Del “Tomba” pasó a All Boys, Huracán Las Heras y el fútbol de Perú, antes de recalar en Las Parejas.

“Estoy muy contento de llegar a Estudiantes, un club grande de la categoría; apenas me contactaron no tuve mucho para pensar, no tenía demasiado continuidad y esta es una gran oportunidad. Llego para aportar mi granito de arena y que el club esté más arriba”.

Agüero se define como “media punta, no soy delantero centro, soy más un nexo de mediocampo con delanteros. También jugué solo arriba, pero mi fuerte es jugar con un delantero más 'tanque”. En este momento sería el compinche de ataque de Medina.

“Héctor me planteó su idea, cómo me quería utilizar y me dio su confianza. Yo estoy para jugar donde me necesite”, dijo Lucas sobre el diálogo con Arzubialde.

Mide 1,78 metro y sobre si es delantero que llega al gol o goleador, se paró en el medio: “Creo que estoy en la mitad de ambas, la gente pide goles y los delanteros vivimos del gol, y hay que convivir con esa presión. Espero arrancar con una racha positiva”.

Uno más

Hoy arribará el atacante uruguayo Jorge Luis Trinidad, y será la tercera y última incorporación de Estudiantes en este mercado de pases de invierno.

Si todo está en orden y la habilitación del tridente entra en tiempo y forma en AFA, los tres podrán estar a disposición del director técnico para el partido del domingo en General Pico, cuando desde las 16 Estudiantes visite a Ferro.

El choque ante los pampeanos empieza a ser vital, porque aunque falte mucho camino (la del fin de semana será la fecha 16 de 36 que tiene el campeonato en la fase de clasificación), el "Verde" tomó aire al ganarle a Atenas y trepó a 13 puntos, pero sigue espiando el descenso (baja el último de la zona).

Peñarol de San Juan suma 8 puntos, pero tiene dos partidos menos que Estudiantes, y Ferro, con 11 puntos, también tiene dos juegos menos que el "Verde".

Después de jugar en La Pampa el equipo puntano quedará libre, y ese es otro punto que realza la trascendencia de juego ante Ferro, hoy un rival directo en la lucha para salir de abajo.

Redacción/ALG