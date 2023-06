Encontraron ropa quemada de Cecilia en el barrio Emerenciano Sena

Prendas de vestir y una valija quemadas compatible con la que usaba Cecilia Strzyzowski fueron halladas en el Barrio Emerenciano Sena de Resistencia. Así lo confirmó el fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien detalló que esa ropa fue encontrada en una vivienda de esa zona.

La Fiscalía halló ropa que sería compatible con la que llevaba Cecilia en la valija -también halla prendida fuego- para hacer ese presunto viaje a Ushuaia, que nunca existió y por el cual fue engañada, para ir a ver un trabajo que le habría conseguido su suegra Marcela Acuña, quien desde hace cinco días encabeza una huelga de hambre en reclamo de que se le permita una detención domiciliaria para ella y su marido.

Las prendas de vestir quemadas estaban en un domicilio del Barrio Emerenciano Sena, situado en la calle San Martín al 3700.

Ahora, los peritos cotejarán de manera profunda esta ropa para confirmar oficialmente que pertenecen a Strzyzowski.

Por otra parte, se conoció que al menos diez integrantes vinculados al "clan Sena" cambiaron sus teléfonos celulares entre 24 y 72 horas después de la desaparición de Cecilia, lo que despertó sospechas en relación al caso.

Este dato forma parte de la investigación penal que llevan a cabo los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, con el objetivo de reconstruir qué pasó con la mujer que permanece desaparecida desde el pasado 1º de junio y de la cual se sostiene que fue víctima de un femicidio.

El detalle quedó constatado en la causa y se determinó que en menos de 72 horas desde que fue vista por última vez Strzyzowski cambiaron sus teléfonos celulares con diferentes "excusas".

"Se me cayó y se rompió, lo perdí, se me mojó y no servía más", fueron algunos de los dichos de esos integrantes del clan que encabezan Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes están detenidos junto a su hijo César y a otros cuatro colaboradores: Gustavo Melgarejo, su esposa Griselda Reinoso, Fabiana González y su pareja Gustavo Obregón.

Esos cambios de aparatos se produjeron cuando aún no se sabía públicamente que Cecilia estaba siendo buscada por sus familiares.

Para los fiscales, este llamativo hecho colectivo tiene que ver con las maniobras realizadas después del crimen, con el objetivo de ocultar cualquier vinculación que pudiera conectar al femicidio con quienes días después resultaron detenidos.

De todas maneras, a pesar de la intención de que no se encuentren pruebas vinculadas al hecho y que tampoco hallen esos aparatos, los fiscales consultaron con peritos informáticos y estos señalaron que es posible rescatar total o parcialmente los datos que se conservan en la "nube" digital de cada usuario de telefonía móvil.

Ante esa situación, en las próximas horas podría pedirse un informe a las compañías de celulares para que detallen también ubicaciones de estas personas al momento de la desaparición de Cecilia y otros detalles que puedan ser aportados para la investigación.

En otro orden, el equipo Antropológico Forense del Poder Judicial de Córdoba aseguró en las últimas horas que "no hay nada claramente humano" en relación con los restos óseos encontrados en los campos del "Clan Sena".

Ubicados en Campo Rossi, en las afueras de Resistencia, el equipo antropológico ya se retiró de la provincia y regresó a Córdoba para realizar "estudios de anatomía comparada con la información" encontrada anteriormente.

Sin embargo, los especialistas agregaron que "hay algunos restos óseos dudosos" pero que se "encuentran muy deteriorados porque estuvieron expuestos al sol, al agua y además se encuentran quemados".

El Equipo llegó por pedido de los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velazquez.

Asimismo, durante esta semana está previsto que se entreguen los resultados de las manchas posiblemente hemáticas y de otros restos óseos hallados dentro de la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

En tanto, Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que está desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, mantuvo este domingo por la mañana una reunión con el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de su hija, por el cual hay siete detenidos.

Romero ingresó a la fiscalía acompañada por su otra hija y se reunió con los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez.

El encuentro con la madre de la joven se da tras las declaraciones indagatorias de dos de los siete imputados y de otros dos testigos.

La madre de la joven que permanece desaparecida contó en las últimas horas que no aceptó la representación de Fernando Burlando ni de Miguel Ángel Pierri y que seguirá con su abogada y el letrado Juan Arreguin.

"Yo no tenía plata para pedir un abogado y Karina nos está patrocinando. Ni el doctor Pierri, ni el Burlando me van a representar", explicó Romero.

