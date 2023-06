Mario Godoy, de Concarán al desierto catamarqueño

Esta carrera me dejó muchas cosas positivas en lo personal. Quedé sorprendido de levantarme cada día con energías y ganas de correr. En la previa le tenía un poco de miedo a esto de competir tres jornadas seguidas, pero pude recuperarme rápido y llegué con confianza al último día, que era en donde tenía mejores expectativas porque era mi terreno: la montaña. Ahí apunté y salió bastante bien". En pocas palabras, Mario Godoy, de Concarán, intenta explicar cómo vivió una nueva edición de la Fiambala Desert Trail, la carrera en el desierto más grande de Sudamérica, que se disputó el último fin de semana largo.

Godoy afrontó los 100K divididos en tres días, con circuitos y terrenos totalmente distintos. La Etapa 1 fue de 26,5K con largada en Medanitos y luego, dunas y mucha arena. La Etapa 2 de 40,5K inició en Lorohuasi —camino al Paso de San Francisco—, transitó el Cañadón del Indio, luego la vieja ruta 60 más viento Zonda y mucha arena en el cierre. La Etapa 3, de 34,5K, fue montaña y un final bien arenoso, propio del lugar. Todas las etapas concluyeron en la plaza principal de Fiambalá.

"Fui con expectativas de hacer una buena carrera, pero sabiendo que era un lugar para respetar. Me dejé sorprender por los terrenos, se disfrutó mucho pero se hizo sentir el desierto. La primera etapa la sufrí, me costó. Fueron casi 27K bravos; no dio tregua el terreno blando. Acá no tenemos un lugar así para entrenar y eso se notó, pero terminé tercero en la general", detalló el concaranense.

Y continuó: "El segundo día salimos los tres primeros muy rápido y luego hubo que mantener. También llegué tercero".

Faltaba la etapa final de 34,5K y Godoy entendió que era su momento: "Me sentí muy bien y lideré hasta faltando 6 kilómetros, en donde me pasó el corredor que ganó los 3 días. Terminé segundo y con la diferencia que hice también terminé en esa posición en la carrera".

Sus tiempos fueron 2:18’55”, 3:56’24” y 4:27’22” para totalizar 10:42’41”. Terminó a 25’16” del ganador Jesús Morales, de Río Cuarto.

Mario no estuvo solo en tierra catamarqueña. Viajó con su familia y su hermana Jimena, quien también corrió los 100K. "Fue muy importante tenerlos ahí. Ellos iban a algunos puntos en donde me veían en medio de la carrera. Fueron un empujón emocional muy importante".

Quedó maravillado con la organización y los lugares que conoció. "Ya había corrido 50K non-stop en 2018 y este fue mi debut en una competencia por etapas. Esta carrera es excelente, recomendable, la manera en que nos trataron. La organización, diez puntos. La marcación, impecable; los puestos, muy bien. Hubo momentos en los que me sorprendí con los paisajes; por ejemplo, en una cima que subíamos al final con una soga, miré hacia atrás y era increíble ver toda la fila de corredores en la quebrada de la que veníamos. Quedé con ganas de volver. Viví una experiencia increíble".