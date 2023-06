Un ex One Direction visitará Argentina como solista

El cantante británico Liam Payne, ex One Direction, presentará su material solista por primera vez en Argentina el 9 de septiembre en el Movistar Arena.

Payne se reencontrará con sus fans locales a casi 10 años del último show de One Direction en el país, informaron este martes los organizadores.

Junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, Payne se sumó al mega exitoso grupo del reality show "The X Factor" en 2010, a los 16 años, y a partir de allí comandó una carrera de sucesos comerciales.

En 2017 hizo su debut solista con el simple "Strip That Down", una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, "First Time", de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en "Home With You" y una balada cruda como lo es "Depend On It".

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único.

Télam