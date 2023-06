La provincia registró un 76% de ocupación durante el finde XXL

San Luis finalizó el fin de semana extralargo con un promedio del 76,5% de ocupación hotelera. Según los datos de la Secretaría de Turismo, los destinos que tuvieron los porcentajes más elevados fueron San Francisco y el norte puntano con el 80%, Potrero de los Funes con el 79% y la Villa de Merlo con el 77%. La capital y la Costa de los Comechingones se posicionaron un poco más atrás con el 70%. El jefe del Programa Promoción Turística, Ariel Gómez Arroyuelo, afirmó que el impacto económico que tuvo el sector en la provincia fue de $1.411.425.000.

“Potrero de los Funes fue el segundo lugar más visitado. Esa localidad este fin de semana largo tuvo varias actividades, entre ellas el encuentro de senderismo y eso hizo que tenga una importante participación de turistas o personas de otras provincias. La Villa de Merlo sigue siendo una de las más visitadas y mantiene el promedio de ocupación de todos los feriados con más del 75%”, explicó el funcionario, y mencionó que los porcentajes contemplan las estadías desde el viernes hasta ayer.

Por otro lado, Arroyuelo destacó el crecimiento turístico que tuvo el norte puntano, principalmente San Francisco del Monte de Oro, que se posicionó como la localidad más ocupada en términos relativos de este finde XXL. “Es el más elegido en estos últimos años y mantiene un buen promedio de ocupación. El norte puntano también creció mucho turísticamente siempre hablando de San Francisco, Leandro N. Alem, Luján, Quines y Candelaria”, señaló.

El funcionario explicó que El Trapiche en esta época es una de las localidades menos visitadas. Este fin de semana tuvo un porcentaje de ocupación muy bajo y tiene que ver con que “las cabañas u hoteles no cuentan con gas natural y, por ende, la calefacción es escasa”.

El Diario de la República dialogó con propietarios de cabañas de las localidades más visitadas y mencionaron que por los resultados de estos días ahora esperan con muchas expectativas las vacaciones de invierno. Carlos Lucero es dueño de unas casas de alquiler emplazadas en el acceso Nº 10 de Potrero de los Funes y tuvo el 100% de su capacidad ocupada.

“Ese porcentaje es solo en mi caso, algunos tuvieron menos cantidad de inquilinos porque son más unidades las que ofrecen. Tuve a dos familias, una era de la provincia de Mendoza y la otra de La Pampa. Ambas alquilaron los cuatro días y se fueron hoy a la tarde (por ayer)", dijo.

Lucero alquiló sus cabañas a $16.800 por día; dijo que hace cinco meses no cambia el precio por la situación económica del país. “Ponemos este monto para que la gente pueda venir, pero no es lo que quisiéramos cobrar. El precio justo sería más alto por todos los gastos que tenemos. Si alquilamos a lo que deberíamos, no vendrían acá y buscarían algo económico”, aseguró.

El cabañero señaló que desde que finalizó la pandemia su predio tiene turistas permanentemente. “Ahora estamos esperando las vacaciones. Hasta el momento la primera quincena viene floja, pero la segunda se completó”, concluyó Lucero.

Juan Carlos Oreggia tiene cabañas en Cortaderas. Notó que la ocupación ahí no fue tanta como en Merlo, pero logró alquilar sus dos inmuebles. “Tuve un chico de Rosario y en la otra un joven de Buenos Aires. A pesar de que el frío no acompañó, pudieron hacer viarias excursiones y se fueron encantados por los lugares que tiene la zona”, dijo. Ambos inquilinos alquilaron por tres noches a $10.000 por día cada cabaña.

