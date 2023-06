Una "noche de reinas" en el Arena La Pedrera

El Arena La Pedrera recibirá esta noche una cartelera imperdible de boxeo que marcará el regreso de dos reinas del ring: Yohana “La Leona” Alfonzo y Soledad Frías. La villamercedina y la puntana encabezarán el único combate profesional de la gala, que contará además con peleas amateurs y exhibiciones, entre ellas la que protagonizarán la actual campeona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo Micaela Luján y Joselyn Poma.

Tanto Alfonzo como Frías vienen de un largo período de inactividad. La “Leona” realizó su último combate profesional en mayo de 2019 frente a la pergaminense Gladys Soledad Seguí, a quien venció por puntos en la localidad cordobesa de Alta Gracia. En tanto, la boxeadora puntana tiene como último antecedente la caída en mayo de 2018 en Leeds, Inglaterra, frente a la representante local Nicola Adams, doble campeona olímpica (ganó la medalla de oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016).

El enfrentamiento entre la boxeadora de Villa Mercedes —excampeona argentina, latina y mundial— y la de San Luis —exmonarca argentina y sudamericana— estará encuadrado en la categoría súper welter y a la distancia de 4 rounds. Ayer, en el resto-bar El Viejo, se hizo el pesaje oficial: Yohana acusó 69,400 kilos; y Soledad 67.

En cuanto a la cartelera amateur, los combates serán los siguientes: Fabricio Ribba (Villa Mercedes) vs. Santiago Mercado (San Luis), hasta 64 kg; Franco Perazoli (Villa Mercedes) vs. Thomás Tello (Mendoza), hasta 75 kg; Emiliano Perazoli (Villa Mercedes) vs. Ezequiel Quiroga (San Luis), 75 kg; Karen Guevara (San Luis) vs. Jimena Arias (Mendoza), 57 kg; Kevin Giménez (San Luis) vs. Emanuel Presacco (Córdoba), 75 kg; Ramiro Rodríguez (Villa Mercedes) vs. Axel Zárate (San Luis), 60 kg; Salvador Aguirre (Villa Mercedes) vs. Gabriel Aguilera (San Luis), 57 kg, y Mauro Espinoza (Villa Mercedes) vs. Juan Díaz (Córdoba), hasta 69 kg.

Además, la velada denominada “El Retorno de las Reinas” presentará 4 exhibiciones: Marcos Panza (Villa Mercedes) vs. Ezequiel Heredia (Fraga), Jonathan Amitrano (Villa Mercedes) vs. Esteban Stodulsky (Villa Mercedes), Jesús Amitrano (Villa Mercedes) vs. Fabio Amitrano (Villa Mercedes), y Micaela Luján vs. Joselyn Poma (San Luis).

Redacción / NTV