No les tembló el "Pulso" y brillaron en el Regional

Dicen que a los sueños, para alcanzarlos, hay que perseguirlos. Así se lo propusieron Antonella Acosta, Valentina Garis, Maia Alosen y Emilia Guevara, cuatro gimnastas de 7 y 8 años que fueron al Regional de Clubes de gimnasia artística en Mendoza. Llegaron con mucha ilusión. Y a esa ilusión le agregaron ganas y mucho talento para quedarse con el primer puesto por equipos en la categoría Mini Nivel 2. Además, sumaron más podios individuales.

Antonella fue segunda en all around y logró dos oros: suelo y viga. Valentina fue la mejor en salto, logró plata en viga y suelo, y alcanzó la presea de bronce en all around. Maia se subió al escalón más alto del podio en all around y terminó segunda en salto. Mientras que Emilia se adjudicó la medalla de oro en salto, fue bronce en viga y quedó cuarta en all around.

El esfuerzo y el trabajo, a la corta o a la larga, siempre da sus réditos. Este grupo hace tiempo que entrena duro con Enzo Ramírez, Juan Pablo Garis y Estefanía Siracusa. En silencio y con la humildad como bandera, se fueron preparando para esta experiencia fuera de casa. Los nervios no faltaron a la cita, pero el amor por esta disciplina pudo más. Se animaron al desafío. Fueron a Mendoza y brillaron. Ganaron medallas de todos los colores y se quedaron con el oro por equipos, un dato que no es menor, porque las coronó como las mejores de un certamen que tuvo a gimnastas de Mendoza, San Juan y San Luis.

La relevancia de este logro radica en la proyección de estas gimnastas por su corta edad. Es un logro importante, ya que son las primeras experiencias de estas atletas.

En el certamen también hay gimnastas de la Universidad Nacional de San Luis y de la ULP, que competirán hasta hoy.

Cuando nombraron a Pulso como el mejor equipo del certamen, las nenas se miraron, las lágrimas asomaron por las mejillas de la familia, los entrenadores apretaban el puño. Todo era una fiesta. Un grupo minúsculo de puntanas estaban subiendo al escalón más alto del podio. No lo podían creer. Se abrazaron una y otra vez, y le dieron rienda suelta a la alegría. Ese sueño que tuvieron cuando comenzaron a entrenar juntas se estaba haciendo realidad. Miraban las medallas que tenían colgadas, las besaban, y otra vez las lágrimas aparecieron como por arte de magia.

"Estamos felices con este triunfo que nos posiciona como el mejor equipo de la categoría. Esto demuestra el gran trabajo que hacen las gimnastas día a día junto a sus entrenadores y el apoyo incondicional de los padres", dijo Estefanía Siracusa, una de las entrenadoras, que no pudo estar en Mendoza, y que sufrió a la distancia.

La sangre nueva de la gimnasia artística dejó su impronta en Mendoza. Ahora será tiempo de descansar unos días, y después entrenar duro para lo que viene, usando este logro como una inyección de ánimo.

4 gimnastas son las que llevó Pulso al Regional de Clubes que se hizo en Mendoza. Las representantes puntanas hicieron podio, pero más allá de los logros alcanzados, lo más importante fue la experiencia de competir fuera de la provincia.

Enzo Ramírez, uno de los profesores de estas pequeñas gigantes, también dejó sus sensaciones: "El balance es positivo, ya que se lograron podios por equipos e individuales, pero lo que más rescato es cómo se apoyaban las nenas y cómo se alentaban; eso es una muestra del gran grupo que hay".

Será difícil olvidarse de esta experiencia por tierra mendocina. No todos los días se consiguen podios, pero más allá de las medallas, lo más importante es la experiencia adquirida. Competir contra gimnastas de otras provincias eleva la vara. Hace crecer. Incrementa el aprendizaje, y ese es el verdadero foco donde deben apuntar, no solo las nenas, sino también los entrenadores.

La gimnasia artística no para de crecer. Este logro de Pulso es un fiel reflejo de que la maquinita sigue funcionando. No hay que relajarse. Hay que seguir por este camino, que con idoneidad y sacrificio, los podios llegan.

Antonella, Valentina, Maia y Emilia no se olvidarán nunca de esta experiencia. Viajaron con mucha ilusión y regresaron con muchas medallas.

Redacción/MGE