Gran actuación de gimnastas puntanas en el Regional

Mendoza fue sede del Regional de gimnasia artística femenina. Participaron 700 atletas; San Luis estuvo representada por sesenta gimnastas y cumplió una destacada actuación con varios podios. Eneas, Pulso, Universidad Nacional de San Luis y Universidad de La Punta fueron los gimnasios que llevaron la bandera de la provincia. El torneo se disputó en las categorías D, C3, C2, C1, B3, B2 y B1. El certamen contó con protagonistas de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis.

Fueron las mejores exponentes de Cuyo. San Luis fue con un buen número de atletas y dejó bien en claro que la gimnasia artística en la provincia está creciendo a pasos agigantados. Los podios y las excelentes rutinas que desplegaron las sanluiseñas en todas las categorías son un fiel reflejo de que la brecha con otras provincias se acortó. El trabajo idóneo en los distintos gimnasios hace que la disciplina progrese y que cada vez sean más las nenas que se atreven a practicar y después competir.

El abanico de edades fue muy amplio: la más chica tiene 7 años y la más experimentada 38 —la puntana Cecilia Anzulovich—.

Siguen creciendo. La Universidad de La Punta dijo presente.

San Luis llega a estos torneos con otras expectativas. En años anteriores se usaba para hacer experiencia. El presente es distinto, ya que va en busca de podios y siempre viene con medallas.

"Estoy muy satisfecha por el progreso de las nenas. En cada torneo se ve el salto de calidad que dan. Más allá de los podios y de las medallas, me quedo con el progreso, eso es lo que más me llena el alma y me da mucha felicidad", aseguró Daniela Anzulovich, entrenadora de Eneas.

Las entrenadoras de las otras provincias quedaron asombradas por la labor de las puntanas. Más de una profe se acercó hasta la delegación puntana para felicitarlas e invitarlas a que sigan por este camino. Pasó un nuevo Regional y San Luis dejó su impronta en Mendoza. Las nenas se vienen con la alegría de haber cumplido y con una inyección de ánimo muy grande, ya que los premios siempre son un incentivo para seguir trabajando e insistiendo.

Felices. Las gimnastas de la Universidad Nacional de San Luis.

"Estos regionales sirven para crecer. Siempre es bueno competir con otras provincias. Es una buena medida para seguir aprendiendo. Ahora es turno de descansar y después volver al trabajo para apuntar a todo lo que viene", dijo Anzulovich.

La gimnasia artística puntana sigue dando que hablar. Cada día tiene más atletas, pero no es solo un tema de cantidad, sino también de calidad, ya que en cada certamen que hay siempre se consiguen podios y las que no lo hacen, muestran un progreso.

Las nenas regresaron con podios y con mucho aprendizaje.

Redacción/ALG