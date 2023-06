Sanyo y Momo cayeron en la final del Master de Marbella

El puntano Daniel “Sanyo” Gutiérrez y su compañero Jerónimo “Momo” González no pudieron coronar su extraordinaria semana con un título, al caer esta mañana en la final del Master de Marbella ante Agustín Tapia y Arturo Coello por 6-3 y 6-2, en la décima cita del World Padel Tour en este 2023.

No hubo sorpresa en Marbella. Los números uno del pádel mundial volvieron a gritar campeón. El catamarqueño Tapia y el vallisoletano Coello volvieron a mostrar el tremendo nivel que han exhibido en la temporada, ante Sanyo y Momo que intentaron torcer la historia, pero no pudieron.

Empezó igualada la final, con las dos parejas manteniendo sus saques hasta el 3-3. Ahí apareció la mejor versión de Tapia y Coello, que cerraron el set en 6-3 y rápidamente se colocaron 3-0 en el segundo, con dos breaks a favor.

El de San Luis y el malagueño intentaron volver y se colocaron 2-3, pero hasta ahí llegó la reacción: los “uno” apretaron a fondo y se llevaron el título con un 6-2 apabullante.

No es casualidad la gran diferencia que hubo en el partido decisivo. Tapia y Coello han ganado 9 de los 10 torneos que se han jugado hasta ahora: Abu Dhabi, La Rioja, Chile, Paraguay, Granada, Bruselas, Vigo, Viena, y ahora Marbella. Solo no se llevaron el Open de Dinamarca, donde no participaron por lesión del drive de Valladolid.

Además, suman 42 partidos ganados consecutivamente, y ninguna pareja ha podido siquiera acercarse a la posibilidad de derrotarlos.

Con la confirmación de que el número uno sigue en muy buenas manos, la próxima cita del World Padel Tour será el Open de Francia, que se disputará en la ciudad de Toulouse entre el 12 y el 18 de este mes.

