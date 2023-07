Un contingente de vecinos y de la comunidad Huarpe viajaron a Chapadmalal

Un nutrido grupo perteneciente a la Comunidad Huarpe, la Asociación de Autismo de San Luis y de diferentes barrios de la ciudad capital partieron este lunes con destino a la localidad de Chapadmalal, en la costa bonaerense.

La mayoría de ellos conocerá por primera vez el mar argentino y disfrutarán de unos días inolvidables en la costa.

Abrigados pero felices, con bolsos y mochilas repletas de alegría los vecinos esperaban ansiosos para abordar el micro junto a los familiares que los acompañaron.

El secretario de Turismo, Luis “Piri” Macagno estuvo en la puerta del edificio ubicado en Avenida Illia y San Martín para despedirlos y comentó: “Estamos muy felices y agradecidos al Ministerio de Turismo y Deportes por esta posibilidad, por el esfuerzo que ha hecho el ministro Matías Lamens en poner en condiciones y restaurar los hoteles abandonados”.

El funcionario saludó a cada uno de los pasajeros y les deseó un buen viaje. Sobre este tipo de actividades, indicó: “El turismo social tiene mucha historia y, nosotros, desde la Secretaría de Turismo concebimos al turismo y a la recreación como un derecho, por lo que es fundamental poder continuar con estas iniciativas”.

Macagno agregó sobre la política social de viajes al interior de Argentina: “Si no está el Estado presente, si no hay una política pública, mucha gente no puede conocer nuestra argentina y en este caso conocer el mar”.

Ada Ortega, la titular de la Asociación de Autismo de San Luis viajó junto a un grupo de niños y padres y antes de abordar destacó la importancia de poder ser partes de esta actividad. “Estamos muy contentos de poder asistir. Desde la red de autismo vamos a tratar de firmar más convenios porque pretendemos ser más inclusivos con todos las asociaciones del país”, dijo.

Qué incluye el viaje

El viaje social, sin costo alguno, incluye alojamiento (6 noches en las Unidades Turísticas de Chapadmalal), con pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda y cena con bebidas incluidas. Además de todas las actividades, visitas guiadas y eventos que se planificaron para que disfruten y participen los viajantes.

Este primer contingente estuvo integrado por 60 personas, entre adultos y niños.

Los viajeros disfrutarán de seis días en Chapadmalal, donde podrán vivir una experiencia única, acompañados de seis integrantes de la Secretaría de Turismo que asistirán en todo momento a los pasajeros y los guiarán en todas las actividades propuestas.

