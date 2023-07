El Colectivo Humanas repudió el acto político en San Francisco

Pasan los días y la polémica visita a la provincia por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cosecha más rechazos y críticas. En esta ocasión, el Colectivo Humanas, integrado por docentes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), repudió la utilización del Solar Histórico de San Francisco, donde aún permanece en pie la casa que fuera de Domingo Faustino Sarmiento y en la que dio sus primeras clases.

Pero sobre todo, Colectivo Humanas, en un texto compuesto por cinco puntos, mostró su amplio rechazo a los discursos que enarbolaron Larreta y Morales en la visita al norte puntano que, según la agrupación, no condicen para nada con sus políticas educativas.

A su vez, la entidad hizo hincapié en la presencia del rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, quien fue anfitrión junto a Claudio Poggi.

Para los docentes de Humanas, Moriñigo no debe mezclar los asuntos partidarios de las cuestiones institucionales ya que su asistencia a San Francisco no fue en su figura de rector, sino en la de dirigente de la fuerza política a la que pertenece.

En el comunicado publicado en redes sociales, Colectivo Humanas detalla:

1°- Reafirmamos la importancia y necesidad de una educación pública, laica, con docentes bien pagos, con presupuestos adecuados y comprometida con valores democráticos, con los derechos humanos.

2˚- Repudiamos la presencia del gobernador Morales, responsable de la terrible represión y persecución al pueblo jujeño. Esta represión ha significado cientos de detenidos y heridos, entre ellos docentes a los cuales se les paga por su digno trabajo un sueldo de hambre. El señor Morales intenta criminalizar la protesta solicitando penas de hasta 25 años de cárcel y embargos millonarios para algunos de los manifestantes. La reforma de la Constitución de Jujuy y su ninguneo a los pueblos originarios para asegurarse el negocio del litio.

3°- Rodríguez Larreta, con su accionar en el ámbito educativo de CABA, no le ha ido en zaga a su compañero de fórmula. Escuelas cerradas, vaciadas, con profusión de ratas, con subejecución presupuestaria y con persecución a los docentes, tarea de la que se ha encargado su ministra de Educación, la señora Acuña, quien también se encontraba junto a su jefe en San Francisco. La última propuesta de Larreta para los docentes, además de declarar la educación un servicio público restringiendo así el derecho de huelga, es pagarle un plus de hasta $60 mil por presentismo a aquellos que no hagan paros. Los fondos necesarios para cubrir esos gastos saldrán de los descuentos que hará a los docentes que paren.

4°- Resulta muy preocupante, una burla, que esos anuncios se hayan hecho en un lugar simbólico para la docencia.

5°- Resulta también preocupante la mezcla que se produjo entre lo institucional y lo político-partidario. La reunión del Consejo de Rectores de las UU.NN. no debe ser utilizada como caja de resonancia de una propuesta política partidaria determinada. Las Universidades Nacionales, entre ellas la UNSL, son plurales y si bien los Rectores tienen como misión representarlas, no deben tomarse las actitudes personales de los mismos como reflejo del sentir y pensar de toda una comunidad universitaria.