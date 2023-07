Julio Páez, un hombre de la televisión

El primer y único canal de televisión por aire de la provincia de San Luis fue y es el nacido como LV 90 Canal 13. Es estatal, tiene una amplia programación local y este año sigue festejando el 50° aniversario de su puesta en el aire.

Muchos periodistas, conductores, técnicos, ingenieros, ejecutivos, periodistas, camarógrafos, ayudantes, iluminadores y productores pasaron por sus estudios. Siempre se priorizó a San Luis y su gente. De hecho, es el único canal que llega a toda la provincia por sus repetidoras en el interior sanluiseño. Julio Oscar Páez fue uno de sus primeros directores ejecutivos a cargo de la puesta en el aire. Bajo su gestión, en 1979 se logró el Premio "San Gabriel" y posteriormente, en 1981, un "Santa Clara de Asís" por el programa “La Iglesia en su casa”.

Páez llegó a ese cargo por sus amplios conocimientos en materia televisiva. Había trabajado mucho tiempo en Canal 9 bajo las órdenes de Alejandro Argentino Saúl Romay, más conocido como “El zar de la televisión". Además, en 1968 obtuvo un Martín Fierro por "Nuevediario, las dos caras de la verdad”.

1971. Clara Di Gennaro y Julio Páez se casaron el 4 de enero y tuvieron dos hijos; Ana Carolina y Víctor Andrés.

“Romay tenía todo para ser un gran empresario televisivo, era portador de tres nombres. Tenía mucha habilidad para su trabajo y conocía mucho, era una persona respetable en el medio y marcó una época en la televisión de aire en la Argentina. Yo ingresé como reportero gráfico, un trabajo que no era desconocido para mí", dice hoy Páez. Empezó a ocupar el cargo de director ejecutivo de Canal 13 un mes antes del Mundial de 1978. Antes, el cargo lo ocupaba Francisco “Pacho” Anzulovich, dependía de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Eduardo Locatelli.

“Todo fue de un día para otro. Eduardo Locatelli me convocó a su despacho y me ofreció el cargo de director del canal. Acepté con una condición, que me nombrarán jefe de departamento a cargo del canal, así me aseguraba de que después no me dejaran cesante”, recuerda.

Y agrega: “Para la final del Mundial del 78, entre Argentina y Holanda, pusimos varios tachos con monitores en el hall de entrada para ver esa finalísima, hubo más de 300 personas, fue un éxito. Llegué a reemplazar a ‘Pacho’ Anzulovich y me encontré con un verdadero caos, humano, administrativo, personas insolentes y sin programación".

1954. Clara y Julio cuando tenían 14 años, atrás Elena Di Gennaro, hermana de Clarita.

"Empecé a poner orden suspendiendo a quien no cumpliera las directivas. Aunque a veces acudía en busca de ayuda. Un día, Locatelli encontró en El Trapiche al ‘Chamaco’ Carbone filmando en camiseta musculosa, estaba furioso y pidió 15 días de suspensión para él, yo le apliqué uno, había que cuidar al personal. Se enojó muchísimo, pero la sanción ya estaba dada, esas actitudes de protección al personal me sirvieron para que después trabajáramos más en sintonía”, dice Páez.

“Éramos unas 30 personas, entre técnicos, camarógrafos, periodistas, personal de limpieza y administrativos. Recuerdo a Jorge Funes, al ingeniero Roldal, Rubens Lavadeira a cargo de la publicidad, Carbone, los hermanos Cisterna. Hacían el noticioso el ‘Negro’ Sombra y Daniel Piñeda, Luis Vidal, Luis Ariel Giménez, ‘Fuyi’ Orozco, Graciela Suárez. Vidal se quejaba de la falta de elementos y material para su trabajo, pero no había, teníamos dos cámaras de piso no portátiles. Eran cámaras de rollo o de cinta, la primera cámara portátil fue una Sony que traje, junto a Jorge Silva, para trabajos sociales y eventos, en poco tiempo todo cambió".

"Había mucho para hacer, entonces me fui a Buenos Aires para reunirme con gente amiga y comencé una ardua tarea. Allá, César Gervasi de ATC me presentó a un gerente de programación que intentaba vender la señal por microondas a varias provincias. San Luis, al estar en el centro del país, estaba muy bien posicionado, yo le ofrecí el canal como base, pero que no nos cobrara nada y así fue, tuvimos la señal de ATC con una programación de altísimo nivel sin gastar un centavo. Al tiempo pusimos una repetidora en Fortuna y así Canal 13 llegó al sur provincial”.

Familia. Santiago Padilla junto a Milagros Samudio, Josefina Páez Vivas y Víctor Páez, en una reunión familiar.

Páez recuerda que el gerente de ATC era asiduo visitante de la villa turística de Merlo y era tanta su devoción por el lugar, que en la iglesia de El Rincón pintó unos frescos en sus muros y techo.

En el año 1979, LV 90 Canal 13 de San Luis logró el Premio "San Gabriel", estatuilla que otorgaba la Comisión Episcopal Argentina, y en 1981 recibió el "Santa Clara de Asís" por su programa "La Iglesia en su casa", concedido por el Jurado Especial de las Ligas de Madres de Familia de la República Argentina.

“Esos fueron los inicios del canal estatal, yo estuve cinco años al frente de esa institución, me fui en 1983. Seguí en la actividad privada y años después me jubilé como Analista de Organización de Eventos. Tengo muy gratos recuerdos de mi paso por la administración pública”.

Años después, en 1989, la Cámara de Diputados de la provincia lo reconoció por su valiosa, eficiente y desinteresada colaboración para la creación del Parque Nacional de Las Quijadas, reconocimiento que se hizo extensivo al ingeniero agrónomo Jorge Borisoff, al geólogo Carlos Blasco y a la Asociación Conservacionista "Equilibrio Vital".

2012. La señal de televisión le entregó a Julio Páez un reconocimiento por su labor.

Julio Oscar Páez -que también fue presidente en varios períodos del Tiro Federal San Luis- cuenta con una larga trayectoria en medios de difusión nacional, entre ellos Canal 9 donde desempeñó diversas tareas. Recuerda que Alejandro Romay conocía a todos sus empleados por sus nombres y el día que logró el "Martín Fierro" hizo una gran comida con todo el personal, "y a los postres nos regaló una caja de habanos Partagás, los mejores habanos de Cuba", dice.

Páez ocupaba un puesto en el noticiero, pero hubo un problema muy grande y decidió cambiar de aire. “El tema fue que cuando el ‘Che’ Guevara llegó a Bolivia, los productores no mandaron a nadie, eso lo enfureció. Días después, las patrullas bolivianas lo matan y eso casi desencadena una tragedia, quería echar a todo el mundo, no podía creer que su canal estuviera fuera de la noticia del año. Viendo que la situación no se calmaba, hablé con el jefe de personal de apellido Verisi y le conté que había sido estudiante de abogacía y que tenía amplios conocimientos sobre leyes. Inmediatamente me llevó a trabajar a un edificio de la calle Viamonte, frente a la AFA”.

1981. Canal 13 San Luis fue destacado con el Premio "Santa Clara de Asís", Julio Páez era el director.

“Otro tema que recuerdo está relacionado con Martín Karadagian. Él y su troupe tenían un contrato por un millón de pesos por año. El canal estatal, el 7, le ofrecía siete millones por el mismo período. Un día se perdió el contrato del yudoca con el canal y se armó un lío bárbaro. Según se pudo establecer, una empleada robó el contrato y eso le permitió a Karadagian cambiar de canal. Por esos años, un hecho sin precedentes. El escándalo fue tremendo, entonces quedé como encargado de los expedientes judiciales, fui organizando todo y dándole el destino que correspondía. Estaba muy bien y confiaban en mí. Pese a hacer los contratos a técnicos, periodistas, publicitarios y ejecutivos entre otras cosas, no quería estar más en ese lugar”.

Julio Oscar Páez estuvo en Canal 9 hasta 1970, después ingresó a trabajar en la Casa de San Luis en Buenos Aires, en Bernardo de Irigoyen 224, como asesor económico. Regresó a San Luis como secretario privado del, por entonces, presidente del Banco Provincia, Pedro Augusto Goin, hasta que un día, por decreto del gobernador Matías Laborda Ibarra, tuvo que volver a Capital Federal, pero como su señora Clarita Di Gennaro no terminó de adaptarse, emprendió el regreso a San Luis. Estuvo en la Caja de Jubilaciones, en la Dirección de Personal de la provincia y durante 8 años fue gerente en Mercedes Confecciones.