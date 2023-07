Agenda deportiva del fin de semana

SÁBADO

Primera B femenina: San Luis FC vs. Deportivo Morón

Las "Pibas" quieren continuar con su andar demoledor en el campeonato y reciben al "Gallo", equipo que ya enfrentó en la primera fase. El encuentro se jugará en el "Juan Gilberto Funes" y será con entrada libre y gratuita para que todo el mundo pueda alentar al equipo de Carlos Casteglione que marcha puntero e invicto y sueña con llegar a la Primera División.

Para empezar a festejar

River Plate recibe desde las 19 a Estudiantes de La Plata por la fecha 25. El "Millonario", con un "Monumental" repleto, quiere festejar en cancha la primera conquista de la era de Martín Demichelis.

Levantamiento Olímpico (todo el día)

Torneo Regional 4, FAP Competirán categorías Sub 12, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Mayores, y los atletas federados pueden homologar sus marcas. Habrá competidores de Mendoza, San Juan, Córdoba, Salta, Tucumán y San Luis, comienza a las 9.

Madrugar con Los Pumas

Rugby Championship

4:05 h All Blacks vs. Sudáfrica ESPN

6:45 h Australia vs. Argentina ESPN

Pádel - P1 Italia

7:30 / 12 h Semifinales (Star+)

Ciclismo - Tour de France

9 h: Etapa 14 Annemasse / Morzine Les Portes Du Soleil (152 km)

Liga Profesional de Fútbol - Fecha 25

14 h Unión vs. Platense ESPN/TV Pública

16 h Racing Club vs. Rosario Central TNT Sports

19 h River Plate vs. Estudiantes (LP) TNT Sports

El TC2000 en La Rioja, única categoría del finde (sábado y domingo)

El TC2000 arribará este fin de semana al Autódromo Ciudad de La Rioja con la séptima fecha del calendario anual de la categoría, en la denominada "Semana de la Velocidad”. La actividad automovilística de la divisional en el trazado riojano se reanudará luego de 13 años de pausa. Serán dos carreras finales, ambas programadas para el domingo, a partir de las 11:30 y 12:50, con la modalidad 25 minutos más una vuelta en cada una de ellas. El sábado habrá tandas de entrenamientos a las 9:25, 11:50 y 12:55, respectivamente. También habrá actividad complementaria de las categorías TC2000 Series y Fórmula Nacional.

DOMINGO

El "Verde" recibe al "Juve"

Por tercera vez en el año Estudiantes y Juventud reeditan el superclásico puntano que en este caso corresponde a la fecha 21 de la Zona 2 del tercer torneo en importancia del país. Hasta acá están en deuda con la emoción ya que en las dos presentaciones anteriores terminaron con un magro 0 a 0 que no le sirvió de mucho a ninguno. Las puertas de "El Coliseo" se abrirán desde las 14:30 y el encuentro será dirigido por una terna puntana: José Díaz (Villa Mercedes), Juan Flores Roig (Tilisarao), Federico Ojeda (Villa Mercedes) y Matías Noguera (San Luis).

¿Almuerzo de campeón?: fútbol de San Luis

A las 13, con el almuerzo interrumpido, se juega la anteúltima fecha de la 1ª A de la Liga Sanluiseña de Fútbol.Deportivo La Punta, en su cancha, recibe a Defensores del Oeste; y Huracán vs. EFI juegan en cancha de Victoria. La Punta puede ser campeón si gana y en el otro partido hay empate; si ganan ambos todo se define la próxima semana.

Alcaraz vs. Djokovic

Por la mañana es obligación madrugar, vestirse de blanco y sentarse frente a la TV para ver la gran final del torneo de Wimbledon desde las 10. Se enfrentan el español Carlos Alcaraz y el servio Novak Djokovic, raquetas 1 y 2 del planeta. Par-ti-da-zo.

Sin moverse del sillón

Tenis - Wimbledon

Desde las 10 h - Final Masculina (ESPN2 y 3)

Pádel - P1 Italia

7 h Final (Star+)

Ciclismo - Tour de France

9 h: Etapa 15 Les Gets Les Portes Du Soleil / Saint-Gervais Mont-Blanc (18 km)

IndyCar series

14:30 h Grand Prix of Toronto (ESPN2)

Liga Profesional de Fútbol - Fecha 25

14 h Belgrano vs. San Lorenzo TNT Sports

16:30 h Gimnasia vs. Boca ESPN Premium

19 h Lanús vs. Banfield ESPN Premium / Star+ / ESPN

21:30 h Central Córdoba vs. Independiente ESPN Premium

21:30 h Argentinos vs. Colón TNT Sports

Copa de Oro Concacaf

20:40 h México vs. Panamá (ESPN2 y Star+)