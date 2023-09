Con el fútbol como protagonista, arranca un fin de semana recargado de deporte

SÁBADO

Argentino de Frontón en Vicuña Mackenna

Este sádabo y domingo se jugará la 67ª edición de este certamen que contará con doce seleccionados en el Club Velocidad de Vicuña Mackenna. San Luis presentará un equipo con Alfredo Villegas tras su gira por Europa, Andrés Villegas y Nicolás Berruezo, con Gabriel Villegas como técnico.

Cestoball de la Liga Interfederativa en La Pedrera

Será para la categoría Sub 12 en formatos mixto, formativo y lúdico. Participarán equipos de San Luis, La Pampa y Córdoba, y los encuentros serán en Dameros Sur y en el Arena. Este sábado habrá una clínica formativa y un partido exhibición de las selecciones sanluiseñas de cestoball Sub 17 y Mayores.

Básquet femenino en dos turnos

San Luis Básquet jugará por la 5ª y 6ª Fecha de la Superliga de Básquet Femenino de Mendoza. El equipo provincial se presentará en el Arena La Pedrera, a las 12, ante Luján de Cuyo, mientras que a las 20 se medirá con Banco de Mendoza. La entrada es libre y gratuita.

Segunda fecha del Mundial de Rugby

Continúa la Copa del Mundo de Rugby Francia 2023. En el inicio del certamen habrá tres partidos: Samoa vs. Chile a las 10 (Zona D); Gales vs. Portugal a las 12:45 (C); e Irlanda vs. Tonga a las 16 (B). El domingo jugarán Sudáfrica vs. Rumania a las 10 (B), Australia vs. Fiji a las 12:45 (C) e Inglaterra vs. Japón a las 16 (D).

Para ver por TV

-Ciclismo–La Vuelta a España

6:30 Etapa 20: R. Manzanares-Guadarrama 208 km (Star +)

-Golf – BMW PGA Championship

8 Tercera Vuelta (ESPN 3)

-Premier League – 5ª Fecha

8:30 Wolverhampton vs. Liverpool (ESPN)

11 Tottenham vs. Sheffield United (ESPN)

13:30 Newcastle vs. Brentford (ESPN 2)

-Fórmula 1 – Gran Premio de Singapur

10 Clasificación (Fox Sports y Star +)

-Bundesliga de Alemania – 4ª Fecha

10:30 Freiburg vs. Borussia Dortmund (ESPN 2)

-La Liga de España – 5ª Fecha

11:15 Valencia vs. Atlético Madrid (DSports)

13:30 Celta vs. Mallorca (DSports)

16 Barcelona vs. Betis (ESPN)

-Copa Davis – Serie Preclasificatoria

12 Argentina vs. Lituania (TyC Sports)

-Serie A de Italia – 4ª Fecha

13 Inter vs. Milán (ESPN)

-Copa de la Liga – 4ª Fecha

15 Newell's vs. Unión (TNT Sports)

17 San Lorenzo vs. Racing (ESPN Premium)

19 Atl. Tucumán vs. Barracas Central (TNT Sports)

21 Talleres vs. Instituto (ESPN Premium)

-MLS – 32ª Fecha

18 Atlanta United vs. Inter Miami (Apple TV)

DOMINGO

Potrero Ultra Trail

San Luis tendrá su primera ultra trail. El epicentro será en el Complejo La Salagria —camino al Mirador entre Potrero y La Punta— y la competencia contará con cerca de 700 atletas de todo el país. Habrá cinco distancias: los 60K largarán a las 4, los 42K a las 6, los 21K a las 8, los 10K a las 9 y los 5K a las 9:10. Este sábado será la acreditación y entrega de kits en el Polideportivo de Potrero de 10 a 18.

Juventud va por más en Monta Maíz

En tierra cordobesa, el “Auriazul” buscará su cuarto triunfo al hilo cuando, desde las 16, visite a Argentino de Monte Maíz. Impartirá justicia Marcelo Sanz (Coronel Vidal, Buenos Aires). En caso de conseguir una victoria, quedará a un punto del segundo lugar en la recta final del campeonato.

Federal A: el “Verde” en casa

Desde las 16 en el "Coliseo", Estudiantes recibirá a San Martín de Mendoza con arbitraje de Pablo Núñez (San Juan). El equipo dirigido por César Zabala intentará recuperarse rápido del traspié en el clásico en un partido clave que puede permitirle olvidarse del descenso.