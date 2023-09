Agenda deportiva: todo lo que tenés que saber para este finde

► SÁBADO

◄Gimnasia artística en dos escenarios

El semillero de esta disciplina tiene actividad sábado con un certamen de carácter provincial. Por la mañana, en el Campus Abierto ULP "Arturo Rodríguez Jurado", competirán las categorías Mini Nivel E1 y E2; y por la tarde, en el Gimnasio de la UNSL en calle Lavalle, será el turno de los Premini Nivel E1 y E2.

-Para categorías Mini y Premini

• Hora: desde las 9:30 Lugar: Campus ULP

• Hora: desde las 14:30 Lugar: Gimnasio UNSL

◄ Atletismo adaptado: final provincial

En la mañana de hoy, el escenario atlético del Bº Rawson tendrá la final provincial de Atletismo para Personas con Discapacidad rumbo a los Juegos Evita 2023, que serán del 25 al 30 de septiembre en Mar del Plata. La actividad será fiscalizada por la Federación Atlética Sanluiseña (FAS) y contará con participantes de toda la provincia.

-Clasificatorio a los Juegos Evita

• Hora: 10 Lugar: Predio "Pedro Presti"

◄ De visitante: el "Verde" va por otra hazaña

Estudiantes se enfrenta este sábado de visitante a Bolivar, en la continuidad de la 28ª fecha de la zona 2 del Torneo Federal A.

• Hora: 15

• Lugar: Estadio Municipal “Eva Perón”, ciudad de Bolivar.

◄ Tenis de mesa: circuito provincial

El Estadio Arena La Pedrera recibirá hoy la 4ª fecha del Circuito Provincial de Tenis de Mesa. Jugadores de San Luis y provincias vecinas jugarán desde las 9. Las primeras categorías que saldrán a escena serán Cuarta y Segunda. A las 12 será el turno del Tenis de Mesa Adaptado y Damas, mientras que a las 14 jugarán los deportistas en Tercera y Primera. La entrada es libre y gratuita.

◄ Ciclismo de pista: tercera fecha

Esta tarde desde las 14:30 se disputará el Premio Club Ciclista San Luis, 3ª fecha del Campeonato de Pista 2023, en el Velódromo Provincial. La competencia, organizada por la Federación Ciclista Sanluiseña, tendrá varias categorías: Infantiles (3 a 12 años), Iniciación (Bici de Ruta y de Pista), Damas Únicas, Juveniles, Elite, Sub 23 y Juniors. La entrada será gratuita y habrá estacionamiento con seguridad dentro del predio a: $200 por auto.

◄ Final four: Categorías U15 y U17

Dos divisiones del básquet formativo provincial tendrán este sábado el Final Four para definir a su campeón. En el "Emilio Perazzo" se jugará la U15: a las 10 GEPU vs. Sociedad Italiana, y a las 12 Sociedad Española vs. Alberdi Azul. Los perdedores irán por el 3º puesto a las 14 y la final, a las 16. La U13 jugará en el "Pablo Zorrilla": a las 11 Sociedad Española vs. Ribas y a las 13, Alberdi Azul vs. GEPU. El juego por el 3º puesto va a las 15 y la final a las 17.

◄ Básquet: mini y 3x3

Este sábado habrá dos actividades de esta disciplina en San Luis. Por la mañana, en el polideportivo del Predio "Pedro Presti" de la UNSL en Bº Rawson, se jugará un encuentro de Minibásquet con cuatro canchas en simultáneo, por lo que la dinámica de partidos será interesante. También habrá, de 10 a 18, en el Ciclo San Luis Juega, Básquet 3x3 en el Parque de las Naciones. Las categorías participantes serán: U16, U18, +35 cat. Mixtas.

◄ Cestoball: arranca el Clausura

Este sábado en Club Sp. Pringles de Villa Mercedes habrá varios duelos: en Sub 12 M: 11:30 Libertad vs. SRH y 12:30 Dep. Cuyo vs. Sp. Pringles. En Sub 10: 13:30, SRH vs. EDIP y 16 Dep. Cuyo vs. Sp. Pringles. En Sub 14 M jugarán Sp. Libertad vs. San Martín a las 14:30; y 17 Sp. Libertad vs. EDIP en Sub 17. Mañana desde las 10:30 continuará la actividad con siete cotejos más en el SUM Escuela.

◄ Rally de San Martín

La competencia válida por la sexta fecha del calendario sanluiseño comienza este sábado bien temprano, a las 9:18, con la prueba especial más larga de la carrera, Ruta 2 - Las Chacras con 16 kilómetros que tienen todos los condimentos que les gustan a los pilotos. La actividad finaliza el domingo.

►DOMINGO

◄ Karting: en el "Rosendo"

El domingo se disputará la 6ª fecha del Karting Puntano en el "Rosendo Hernández". Habrá nueve categorías: 150 Kayak, Varilleros Menores, 110 Promocional, 110 Escuela, 110 Principiantes, Varilleros Cadetes, Senior 2T, Internacional y Varilleros Graduados. A las 10 habrá pruebas libres, 11:30 clasificaciones, 13 series, 14:30 finales y a las 17 los podios en todas las divisiones.

◄ En Villa Mercedes: juega San Luis Básquet

El equipo provincial femenino irá por su primer triunfo el domingo a las 16 en Villa Mercedes por la 4ª fecha de la Superliga Mendocina ante Club Unión Deportiva San José. Será el debut del elenco sanluiseño en el Estadio Arena de La Pedrera. El elenco, dirigido por Miguel Amante, está integrado por jugadoras de diferentes localidades de San Luis. La entrada es libre y gratuita.

► SÁBADO DE TV

◄ Actividad para todos los gustos

- Mundial de Básquet 2023 - 17º al 32º lugar

• 8:10 h Japón vs. Cabo Verde (DSports)

• 9 h Filipinas vs. China (DSports)

• 9:30 h Jordania vs. México (DSports)

• 10:30 h Irán vs. Líbano (DSports)

- World Padel Tour - Open de Finlandia

• 8 h Semifinal 1 - Masculina (DSports)

• 12 h Semifinal 2 - Femenina (DSports)

• 14 h Semifinal 2 - Masculina (DSports)

- Premier League – 4ª Fecha

• 8:30 h Sheffield Utd. vs. Everton (ESPN)

• 11 h Manchester City vs. Fulham (ESPN)

• 13.30 h Brighton & Hove vs. Newcastle (ESPN)

- La Liga de España – 4ª fecha

• 9 h Real Sociedad vs. Granada (DSports)

• 11:15 h Real Madrid vs. Getafe (DSports)

• 13:30 h Alavés vs. Valencia (ESPN)

• 16 h Betis vs. Rayo Vallecano (ESPN)

- Bundesliga - 3ª Fecha

• 10:30 h Bayer Leverkusen vs. Darmstadt98 (ESPN 2)

- Ciclismo – La Vuelta a España

• 10:45 h Etapa 8: Dénix - Xorret de Catí / 165 km (Star +)

- Fórmula 1 - Gran Premio de Italia

• 10.55 h Clasificación (Fox Sports)

• Copa de la Liga – 3ª Fecha

• 15 h Gimnasia LP vs. Independiente (ESPN Premium)

• 16:30 h Lanús vs. Godoy Cruz (TNT Sports)

• 19 h Huracán vs. Colón (TNT Sports)

• 19 h Belgrano vs. Newell's (TV Pública)

• 21:30 h Vélez Sarsfield vs. River Plate (TNT Sports)

- Tenis - US Open

• 15:30 h Ronda 3 (ESPN 2)

• Serie A de Italia - 3ª Fecha

• 15:45 h Napoli vs. Lazio