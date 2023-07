Calculan que el 70% de la gente tiene ansiedad a la hora de comer

Profesionales de la salud afirman que, después de la pandemia, crecieron los índices de personas que presentan trastornos generados por la ansiedad a la hora de alimentarse. Aunque no hay cifras oficiales, estiman que 7 de cada 10 reconocen padecerlo (según se advierte en los consultorios). Esto se debe, principalmente, al estímulo negativo que se recibe desde las redes sociales y la televisión, y a la estigmatización sobre los diferentes tipos de corporalidades. Asimismo, los índices de obesidad y sobrepeso también han aumentado.

“En mi consultorio se reflejan estos casos. La ansiedad y la conducta alimentaria hicieron subir mucho de peso. El sobrepeso y la obesidad conforman una condición de salud que está atravesada por un montón de factores. Se considera cuando hay un exceso de grasa corporal que sobrepasa los niveles que se esperan para la edad y la talla”, indicó la nutricionista, Cecilia Ortega.

“A partir de la pandemia, lo que pasó en Argentina es que muchos factores se profundizaron. Cambió el estilo de vida de la gente y muchos no han podido volver a retomarlo. La pandemia afectó principalmente la salud mental de las personas. Después de este período, observamos números que son alarmantes”, agregó.

En 2019, se realizó la segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en Argentina, en la cual se constató que 6 de cada 10 habitantes tienen sobrepeso y obesidad.

“En San Luis, el 70% de las personas tienen exceso de peso. En pospandemia pudimos saber cuál es la estadística de los niños, que también están dentro de estos números. Chicos que van de los 5 a los 17 años ya están presentando estas condiciones”, afirmó Ortega.

En esta línea, la nutricionista y vicepresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, María Celeste Malavasi, dijo: “En Argentina y Latinoamérica estamos liderando negativamente las estadísticas en sobrepeso y obesidad, tanto en adultos como en niños, niñas y adolescentes. Tenemos valores alarmantes y nuestras estadísticas están dadas prepandemia. Sabemos que después hubo modificaciones”.

El país logró triplicar en 30 años la tasa de obesidad, esto determina que esté encabezando el ranking a nivel latinoamericano. “En niños y niñas en edad escolar tenemos un 30% que tiene sobrepeso. Aproximadamente, de cada 10 niños se da entre 3 a 4, de los cuales 1 presenta obesidad”, informó Malavasi.

Estas cuestiones están atravesadas por factores que no solo son biológicos; además, no están netamente relacionados a lo que come la persona. “Hay condiciones del ambiente que también te predisponen a aumentar de peso, la historia de las personas, la manera en la que se crió, si tiene dentro de sus hábitos hacer actividad física con regularidad. También influye el estrés y la falta de sueño”, recalcó Ortega

Las profesionales aseguran que la presencia de pantallas, tanto en adultos como en niños, predispone y están asociadas al incremento de peso. Malavasi recomendó que se contabilice, sobre todo en niños y adolescentes, el tiempo que permanecen frente a las mismas.

“Es muy importante tenerlo en cuenta. Jamás se equiparan al deporte que puedan realizar, ya que diariamente están alrededor de 4 horas de tiempo, en los adolescentes esto aumenta”, lamentó.

Una problemática alarmante

Según un informe presentado por Unicef, en 2021, en América Latina y el Caribe el sobrepeso en niñas, niños y adolescentes es una problemática alarmante. Durante las últimas décadas, esta condición ha aumentado, estimando que 3 de cada 10 niños de entre 5 y 17 años viven con sobrepeso.

Argentina encabeza la lista de países con el 30% de población infantil con sobrepeso junto a Chile, México y Bahamas.

Argentina lidera los países con sobrepeso y obesidad de América Latina.

Recomiendan controlar la alimentación

El Gobierno de la Provincia, a través del Subprograma de Prevención y Promoción de la Salud, desarrolla diferentes políticas públicas orientadas a concientizar a la población sobre la importancia de controlar la alimentación y transformar los hábitos en consumos saludables.

“Trabajamos desde la mirada de la prevención en políticas públicas con la comunidad. Siempre lo enfocamos desde lo que es la alimentación saludable para prevenir enfermedades no transmisibles que pueden ser renales, distintos tipos de cáncer, diabetes y el exceso de peso”, explicó la licenciada en Nutrición y Alimentación Saludable del Subprograma, Valeria Soledad Lucero.

Explicó que la mirada que abordan es desde la diversidad corporal, de la no estigmatización de los cuerpos y la obesidad. Trabajan desde la promoción y para el cumplimiento de la Ley N° 27.642.

“El año pasado se sancionó la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que se la conoce como etiquetado frontal. Es una política pública que se logró en Argentina, y nuestro desafío es que se pueda implementar en San Luis también. El objetivo es garantizar el derecho a la salud y a la alimentación adecuada en la población”, indicó.

Contó que, actualmente, acompañan en los operativos de “Salud a Pleno”, que realiza la cartera sanitaria en las diferentes localidades del territorio puntano, materializando controles integrales en los habitantes. Además de brindar charlas y capacitaciones a los agentes sanitarios del ministerio.