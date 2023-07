Piden hasta $95 mil por la camiseta de Lionel Messi

Inter Miami anunció la venta de cuatro categorías distintas para la nueva camiseta que usará el plantel desde la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets al club, la cual será llamada "The Heart Beat" y se podrá adquirir por medio del MLS Store, el sitio oficial de merchandising de la Major League Soccer. La más cara cuesta $95 mil.

Inter Miami presentó sus dos modelos para el resto de la temporada: la camiseta titular, llamada "The Heart Beat", y la camiseta suplente, "La Noche". Ambos tienen diferentes precios y el costo de la camiseta más económica es de U$S 125, unos $60 mil si se tiene como referencia el dólar tarjeta.

También hay otros tres tipos de camisetas para los hombres: una por U$S160 ($78 mil), otra por U$S 180 ($88 mil) y la más cara está U$S195 ($95 mil). Por último, la edición para niños cuesta U$S105 ($51 mil) y la de mujeres, U$S 125 ($61 mil), pero solo se pueden comprar como réplicas, no las originales del plantel.

NA/ALG