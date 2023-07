El campeón Fabricio Pezzini volverá al ruedo en Uruguay

La quinta fecha del TCR South America se pondrá en marcha este fin de semana en el Autódromo “Eduardo P. Cabrera” de Rivera, Uruguay, y marcará el retorno del puntano Fabricio Pezzini debutando a bordo de una unidad Audi.

Esta competencia particular contará también con la presencia de las categorías del TCR Brasil, el Superturismo y los Superescarabajos, y en donde regresarán las dos carreras por jornada después de las dos últimas etapas en formato Endurance con dos pilotos.

“Estoy ansioso, pero bien, después de la prueba que hicimos la semana pasada y que nos dejó muy conformes. El equipo junto con los autos ya viajó a Uruguay para hacer aduana y todos los trámites administrativos. Yo voy a estar viajando el jueves a la madrugada. Tengo actividad recién el viernes al mediodía, la reunión de pilotos, ese día podremos hacer el reconocimiento caminando la pista, y a las 16 el shakedown, mientras que el sábado serán las clasificaciones y el domingo las finales”, comenzó el detalle el actual campeón de la categoría, quien además contó: “Tengo buenas expectativas, como todo proyecto nuevo, la verdad que me gustó mucho el auto, poder manejarlo me dio seguridad, es un auto muy firme, muy estable, eso me gustó. Obviamente que vamos a seguir trabajando, poniéndolo a punto, no creo que estemos a la altura de pelear la punta ya en la primera carrera, pero mal no vamos a estar, tengo mucha esperanza”.

Con respecto al trazado uruguayo, Fabricio comentó: “Es un circuito que el año pasado me cayó bien, creo que salí segundo en una carrera y cuarto en otra. Es más, la carrera 2 estuve a punto de ganarla en la última vuelta, pero finalmente quedé segundo, así que guardo los mejores recuerdos, es un lindo circuito, va a ser un lindo desafío”.

Luego de cuatro etapas, el campeonato sudamericano cuenta con el argentino Ignacio Montenegro como líder con 185 puntos, seguido por el brasilero Raphael Reis con 168 y el uruguayo Juan Manuel Casella con 157.

Cabe destacar que esta visita a Rivera será la tercera vez en el historial de la categoría, ya que también compitió en 2021 y en 2022. El año pasado el vigente subcampeón, el argentino Juan Ángel Rosso, se llevó los dos triunfos de la jornada, después de haber largado en pole en la primera y desde la décima colocación en la segunda.

Pezzini vuelve después de haber acompañado a Fabián Yannantuoni en Termas de Río Hondo y no estar presente en Interlagos; el argentino estará de vuelta con un Audi RS3 que atenderá el Paladini Racing.

"El auto la verdad que es hermoso, no solo mecánicamente, también quedó precioso con la decoración. Estoy agradecido obviamente a todos los sponsors que hacen posible mi vuelta, a la gente del equipo Paladini Racing que me ayuda y me alberga en su estructura ahora como piloto titular, así que agradecidos a ellos y será una adaptación seguramente esta carrera, ya la próxima carrera de Uruguay va a ser un nuevo desafío con todos los pilotos del Mundial", expresó el puntano.

Luego de correr dos carreras seguidas en suelo charrúa, la categoría correrá por primera vez en San Luis.

"Va a ser un sueño, correremos acá en Villa Mercedes y ya con dos carreras de experiencia, llegaremos seguramente muy bien posicionados, con el auto como para pelear al menos dentro del Sudamericano, pelear por la victoria, y ojalá lo más adelante que se pueda estar ahí en la general. Vamos a ir paso a paso, pero la idea es ser competitivos siempre", cerró Pezzini.

El cronograma estará conformado en tres días. El viernes habrá un shakedown y el sábado contará con dos entrenamientos y la clasificación. Para el domingo quedarán las dos carreras, una por la mañana y otra al mediodía.