Desde hace 3 años, una panadería es una trinchera de lucha laboral y social

Hay días que son mucho más que hojas para arrancar del calendario. Y para la Cooperativa 20 de Julio, la de mañana es una fecha tan especial que hasta la llevan como nombre. Los trabajadores celebrarán tres años desde que decidieron romper las cadenas contra sus antiguos patrones de la panadería Las Camelias y tomar las riendas del local ellos mismos.

"Se mezclan muchas emociones al recordar aquella mañana cruel de 2020, cuando comenzó esta lucha, y ver las diferencias con lo que hemos podido lograr en la actualidad, llenos de orgullo y con muchas expectativas hacia el futuro", expresó Gabriela Luque, una de las integrantes.

Fueron 21 los empleados que en ese momento decidieron convertirse en socios, en una nueva forma de organización laboral que tiene la solidaridad y el trabajo en equipo como premisas. Algunos de ellos tomaron otros rumbos, pero 15 siguieron adelante y sumaron más personas a la causa: hoy son 36 compañeros que se distribuyen las tareas y las ganancias.

"Estamos divididos por sectores. Están los de administración, los del sector cocina y los de panadería, y cada uno tiene un representante. No ha sido fácil, pero ya estamos encaminados", describió otra de las trabajadoras, Lucía Rodríguez. Su par, Belén Colautti, agregó: "Acá somos todos iguales. Todos cobramos igual, tenemos los mismos beneficios y decidimos en colectivo".

Ese, justamente, es uno de sus grandes logros: demostrarles a los demás y a sí mismos que un sistema empresarial diferente es posible. "Nosotros también veníamos con esa concepción de que el cooperativismo falla, traíamos esa carga. Fue un proceso de aprendizaje, de educarnos, de asistir a instancias de formación. Tenemos la particularidad de ser una cooperativa que se forma a partir de la recuperación de una empresa, que son solo 400 en todo el país, y fuimos la primera en pandemia", señaló Luque.

Oficio. Sueñan con crear una escuela para enseñar el rol del panadero.

Todos los días, durante las veinticuatro horas divididas en tres turnos, los hornos se encienden y las puertas están abiertas en la esquina de 25 de Mayo y Juan Llerena. La producción no merma, crece en variedad e, incluso, las ventas aumentan. Aun así, a tres años de aquel comienzo en el que se arriesgaron a dar pelea, los objetivos no frenan. Sueñan con seguir siendo una fuente de empleo y hasta convertirse en una escuela de oficios de panadería.

Y que su fecha de inicio y su nombre coincidan con el Día de la Amistad, no es necesariamente una casualidad. O tal vez sí, pero es también un símbolo de que el vínculo que los une es mucho más que laboral. "Es realmente una familia. Antes a los hijos no los podíamos traer y ahora sí, están acá y comparten con nosotros. Si salió algo mal, buscamos la forma de mejorarlo, pero no hay presión. Es un alivio venir a trabajar", aseguró Lucía.

Para celebrar, mañana a partir de las 15 realizarán un encuentro abierto a la comunidad en el local. Habrá espectáculos, juegos y regalos para los niños y hasta sorteos. El único requisito es llevar alimentos no perecederos, que luego serán donados al Comedor Adulam, el mismo que los ayudó cuando llegaron a pasar hambre en medio de la lucha.

"Esta es nuestra segunda casa y nuestra trinchera en la vida", dijeron.