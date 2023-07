En el Día del Amigo se celebra "Barbenheimer"

Finalmente llegaron los tanques cinematográficos a los cines de San Luis. Para la segunda semana de vacaciones de invierno —la época del año en la que los cines reciben mayor afluencia de público— y en coincidencia con el Día del Amigo, "Barbie" y "Oppenheimer" arriban como estrenos a las salas puntanas.

Aunque a simple vista pareciera que las dos propuestas están dirigidas a públicos diferentes, para interesarse en ambas producciones hay que tener algunos puntos en común como gustar de las buenas historias, de las descripciones de personajes fuertes y reconocidos, y tener la intención de ver buen cine.

La reconocida Greta Gerwig retoma sus narrativas de iniciación con un giro más adulto y de comedia en "Barbie", una de las películas más esperadas del año que, con una dupla protagónica de alto nivel, relata la historia de la muñeca más famosa de la historia en un viaje de autodescubrimiento feminista.

Tras meses de un despliegue publicitario que hacía tiempo no se veía en la industria, y que lo vio asociado a compañías de todo el planeta para la creación de contenidos y productos especiales teñidos de rosa y glitter, el filme estrenará en simultáneo al thriller biográfico "Oppenheimer", de Christopher Nolan, lo que propulsó una ola de entusiasmo internacional de cara a los estrenos.

Bautizada "Barbenheimer", la fecha se transformó en objeto de memes, y las expectativas de las audiencias por el contraste tanto en su estética como en su temática son muchas. Frente a la historia llena de dramatismo y opacidad sobre el "padre de la bomba atómica", la cinta de Gerwig se alzó como una alternativa humorística y de fantasía a la altura de su contraparte.

La directora, autora de "Lady Bird" y "Mujercitas" —que le valieron dos nominaciones al Oscar por Mejor guion y otra por Mejor dirección—, se hizo cargo del proyecto luego de unos cuantos intentos previos por llevarlo adelante, en los que desfilaron otros tentativos artistas detrás y frente a las cámaras.

La película es la primera adaptación cinematográfica en carne y hueso de la muñeca (que ya tiene más de cuarenta títulos animados en su franquicia infantil), ambientada en Barbie Land, la colorida y alegre tierra en la que la protagonista —junto a su eterno amigovio Ken y las muchas versiones de ambos— pasan los días con la convicción de que viven en la equidad entre niñas y niños, y por ende entre mujeres y varones.

Cuando Barbie sospecha que algo anda mal, y descubre cuál es el motivo de las fallas, empieza un peregrinar hacia la realidad para reparar los defectos.

La otra gran novedad de la semana lleva al espectador a la paradoja del enigmático científico que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

La película está basada en el libro ganador del premio Pulitzer, "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" de Kai Bird y el ya fallecido Martin J. Sherwin, por lo que si bien se espera una biopic, es difícil que Nolan —un director muy prestigioso en la actualidad— se haya entregado mansamente a ese género.

En las tres horas que dura la película están las respuestas a todas las preguntas.