Mundial Femenino: debutó la árbitra que visitó una escuelita de fútbol puntana

Sofía Jaimez Bertazzo

Entre las cuatro árbitras argentinas que la FIFA designó para el Mundial Femenino de Fútbol, está Salomé Di Iorio, quien debutó en una Copa del Mundo. En los meses previos a cumplir el sueño de su vida, Di Iorio estuvo, en noviembre, de visita en San Luis para acompañar los festejos por los 25 años de la escuelita de fútbol infantil La Torre. Este sábado dirigió el VAR del encuentro que disputaron Japón contra Zambia, en el que el equipo nipón aniquiló al conjunto africano por 5 a 0.

De esa manera, Di Iorio, se convirtió en la primera referí asistente de video de Argentina, ya que el VAR era inexistente en campeonatos anteriores.Previo al Mundial, acumuló experiencia en el plano internacional. Impartió justicia en las olimpiadas de Londres 2012 y en el Mundial Femenino de 2015.

Durante su visita a la provincia como invitada para el aniversario de La Torre, consultamos a Di Iioro: si vuelve el tiempo atrás a cuando decidió la profesión y se insertó en el fútbol, ámbito que ha estado siempre muy masculinizado, ¿cómo se proyectó?, si soñó llegar a donde ha llegado y ¿qué más hay por cumplir? A lo que Di Iorio respondió: "Proyectar no lo proyecté nunca. Yo vivo en Quilmes, a 30 kilómetros de la capital, y no había fútbol femenino. Y en realidad hice el curso de arbitraje por la frustración de no poder jugar, afortunadamente ahora los clubes tienen sus escuelitas de mujeres. Así que hice el curso de arbitraje para saber el reglamento, porque siempre mi opinión era descalificada por ser mujer y yo jugaba con varones, iba a la cancha a ver partidos con varones y no tenía el derecho a opinar sobre una jugada. La realidad es que me gusta el tema reglamentario, soy abogada también, pero así empezó. Cuando hice el curso éramos 3 mujeres en una corte de 80, cuando me mandaron a la cancha arranqué y me fue gustando, pero nunca imaginé la posibilidad de dirigir Juegos Olímpicos o Mundiales”. Nuevamente la bonaerense dice presente en la Copa del Mundo.

Y sobre a lo que aspira agregó: “Me hubiese encantado dirigir en primera masculina, pero es algo que todavía va a llevar unos años a las árbitras, porque las asistentes ya lo han logrado. Pero sí tengo la posibilidad en el VAR de competir a nivel internacional, así que en cuanto al futuro ya con 42 años espero hacer una carrera mejor que la que hice en cancha, ahora con la cabina”. Y así siembra un nuevo precedente, por primera vez en la historia el VAR tendrá presencia femenina en un Mundial FIFA y ella se aventuró a desearlo varios meses antes del comienzo de la competencia.