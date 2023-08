Jennifer Hermoso, el detrás de escena del Campeonato del Mundo

La jugadora española es una de las más reconocidas a nivel nacional e internacional. Formó parte de la lista del mundial de 2015, el de 2019 y se coronó campeona en 2023. También fue de la camada de la Euro 2013 y de 2017. Pasó por Atlético Madrid, Rayo Vallecano, PSG, Barcelona, entre otros clubes de primer nivel y en junio del 2022, se anunció su fichaje en el FC Pachuca de México. Así se convirtió en la contratación más importante en la historia de la liga MX Femenil y del fútbol femenino latinoamericano.

Tras levantar la copa, la campeona decidió brindar algunas declaraciones sobre su momento glorioso, el camino recorrido, e incluso los conocidos conflictos que tuvo el plantel español en la previa del Mundial. La Federación Española de Fútbol, el entrenador femenil Jorge Vilda y 15 jugadoras tuvieron ciertos cruces que no avizoraban la posibilidad de que España sea campeona, pero los resultados se dieron así.

¿Cuáles son tus sensaciones?

Soy la plenitud en persona, tengo un mix de sensaciones, creo que no somos conscientes todavía de lo que hemos conseguido. Parece tan fácil decir ‘eres campeona del mundo’ pero cuesta conseguirlo. Aún no se cómo se festeja.

Vaya año el tuyo

Ha sido un año de los mejores de mi vida, personalmente estoy súper feliz y esto lo hace aún más. Estoy extremadamente orgullosa de lo que he hecho este año, me lo he ganado.

Se cambiaron las camisetas con Alexia Putellas, ¿Qué significado tuvo?

Sí, creo que era un tributo una a la otra, sentir que esto es parte de nosotras, de las tres que hemos estado desde el principio. Y yo con ellas hasta el fin del mundo, hasta ser campeonas como lo hemos hecho.

¿Cómo ha sido el proceso?

No llegué creyendo que me iban a poner una estrella en el pecho, pero lo hemos conseguido y lo hemos hecho con un juego con el que nos hemos sentido identificadas. Con la tensión de los partidos, lo hemos disfrutado, nos han hecho disfrutar.

Siempre hay un recorte de lista, algunas juegan y otras no ¿Cuál es el mensaje para las que quedan fuera?

Pues al final esto es parte de todo el mundo. Yo se que es difícil estando fuera poder disfrutar de esta manera, que lo podamos disfrutar nosotras aquí es un privilegio, pero se tiene que sentir parte de este proceso y de esta estrella.

El mensaje es precioso, hemos sido campeonas del mundo. Hemos abierto tantas puertas antes, ahora las estamos derribando, sin obstáculos, ni llaves. Hay muchas niñas que se están fijando hoy en nosotras, me siento una privilegiada en formar parte de este proceso. Y que si realmente quieres ser futbolista este es el momento.

¿Y qué pasa con las jugadoras que decidieron estar fuera del Mundial?

Espero que también se alegren en cierta manera. Tomaron su decisión, es una situación difícil, cada una eligió lo que creyó que era conveniente para ella. Yo he dicho que me encantaría haberlo disfrutado con mi ‘Lola’ Gallardo, la he echado mucho de menos, pero espero que se hagan participes de esto.

Fue la reina a verlas, ¿Qué les dijo?

Que estaba sin dormir, que era un viaje muy largo sin descansar. Para mí es un orgullo que venga nuestra reina, su hija también, que nos apoyen en momentos así porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien.

Pensando en que México no clasificó y conoces muy bien la liga, ¿Cuál crees que será la sensación ahora al tener una campeona dentro?

México me ha marcado este año muchísimo, fue parte de mi proceso para que hoy me sienta así. Espero que se sientan orgullosas de tener en su liga a una campeona del mundo, que esto sirve también para toda la liga mexicana, para que el fútbol siga creciendo allí.

En la entrega de premios te has dado un beso con Rubiales ¿Qué Pasó?

Es que en ese momento no lo sé, creo que sí. No se que decir porque ha sido bueno… el momento.