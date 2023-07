Solange Aguilar: casco y horario rotativo para romper estereotipos

Un llamado inesperado y a su vez inspirador recibió Solange Aguilar el día que su vida dio un giro. Su jefe le propuso formar parte de la planta de empleados que trabajan en la famosa cementera Avellaneda ubicada en la localidad de La Calera y ella, con un poco de incertidumbre, pero con ganas absolutas de aprender, aceptó y se transformó en la primera mujer operaria de la empresa.

Su alegría se mezcló con las dudas que poco a poco fueron despejadas. ¿Qué pasaría ese primer día de trabajo cuando se encuentre con todos sus compañeros varones en el lugar?, ¿estarán dispuestos a trabajar con ella y tratarla de igual a igual sin impedimentos? Todo se solucionó cuando pisó la planta y se dio cuenta de que todo fue más fácil de lo que imaginaba.

"Mis compañeros fueron los primeros en ayudarme y me brindaron las herramientas que necesitaba para trabajar. Además muchos me conocen desde que soy chica, entonces no fue difícil compartir con ellos parte de mi día. Tuve que aprender muchos oficios nuevos como soldar y usar la amoladora. Comencé con tareas mecánicas. A los cuatro meses que entré me surgió la oportunidad de cubrir vacaciones en la parte de embolsadora. Poco a poco los miedos desaparecieron", contó la mujercita que con solo 21 años se animó a romper estereotipos.

Mis compañeros trabajan a la par, desde el primer día saben que estoy capacitada para las labores que ejerzo.

Lo mejor comenzó cuando Aguilar fue llamada por el gerente de la empresa. "Ya trabajaba en otro puesto diferente, pero nunca había estado a cargo de las tareas operativas. Él quería que una mujer se sumara a la planta permanente y pensó en mí", contó la trabajadora que nació y actualmente vive en La Calera, localidad ubicada al noroeste de la provincia, en el Departamento Belgrano.

Su abuelo, padre, hermanos y tíos trabajaron en la cementera, que es una de las empresas más importantes de San Luis y la fuente económica de muchas familias, no solo de la localidad, sino de pueblos aledaños y también de San Luis capital, Villa de la Quebrada y Villa Mercedes, entre otros.

Si bien en Cementos Avellaneda ya hace un tiempo trabajan mujeres en distintas áreas como expedición, compras, cantera, administración, gestión y hasta en seguridad, Solange es la primera en realizar allí tareas netamente operativas. "Antes de llegar a la empresa, cuando era más chica, atendía una tienda, uno de los pocos trabajos que realizan las mujeres del pueblo como también las labores domésticas, en el Plan de Inclusión Social o el trabajo de oficina en la Municipalidad".

La historia de la cementera y la incorporación de mujeres en sus labores comenzó a partir del año 2017. Como parte del Programa Responsabilidad Social Empresarial, la compañía inició intercambios con capacitaciones y formación para los estudiantes de la escuela secundaria de La Calera, en las cuales los alumnos participaron de cursos y capacitaciones netamente técnicas como hidráulica, neumática, soldadura, entre otros.

Me encantaría aprender todo lo que pueda porque soy joven y tengo una oportunidad única.

En su época de estudiante, Solange inició las capacitaciones en el 2019 y aunque hubo un parate por la pandemia, las mismas se retomaron en 2021. Una vez que la joven estuvo lista para trabajar, fue contratada por la empresa Bustos, que es contratista de Cementos Avellaneda.

"Durante todo este año trabajé y me perfeccioné en diferentes rubros. Hace aproximadamente un mes me dejaron en planta permanente y mi vida cambió porque nada se compara con tener tranquilidad en el trabajo, que tiene que ver con contar con un sueldo fijo y en blanco", admitió Solange.

Aguilar no tiene hijos ni otras responsabilidades además de su trabajo, al que le dedica nueve horas diarias en horarios rotativos. "Mis padres y mis hermanos se preocuparon porque hay días que trabajo de noche, pero siento que estoy en un muy buen ambiente laboral y todos mis compañeros están dispuestos a ayudarme si necesito algo", agregó.

La joven destacó que "al principio pensé que me iba a sentir incómoda entre tantos hombres, pero la verdad es que todos, desde mis compañeros y todos los de planta, me recibieron muy bien. Yo me siento muy cómoda y poco a poco aprendiendo de todo".

Lo que más le gusta a Solange es soldar y se perfecciona en cada momento para seguir adelante.

Luego de la noticia de que quedaría efectiva, el gerente de Cementos Avellaneda, Leandro Faienzo, detalló que Solange "se desempeñó muy bien en la empresa Bustos y debido a su responsabilidad la tuvimos en cuenta para ir formándola en la línea de embolsado en el sector de despacho. Tanto atendiendo la línea como en el manejo del autoelevador para la carga de cemento".

La oportunidad de Aguilar les abrió la puerta a otras mujeres a trabajar en la cementera como operarias. Justamente, la semana pasada entró una nueva empleada.

"Me gustaría que las mujeres del pueblo y de diferentes lugares de San Luis se animen a trabajar en este tipo de empresas porque no es nada diferente a cualquier trabajo que estamos acostumbradas a realizar. Todas podemos y contamos con las habilidades si tenemos ganas de aprender cosas nuevas o ampliar lo que ya sabemos", concluyó Solange.

Redacción / NTV