Caso Cecilia: citan a declarar a los testigos de su casamiento con César Sena

Los testigos del casamiento de Cecilia Strzyzowski y César Sena fueron citados a declarar para que aporten datos sobre el 16 de septiembre de 2022, día en el cual la pareja contrajo matrimonio a escondidas.

El pedido de indagatoria fue solicitado por el Equipo Fiscal Especial debido a que se trató de un compromiso que genera dudas porque, cuatro días después, el 20 de septiembre, ambos firmaron el divorcio.

Allegados a la familia de Cecilia sostienen que los papeles están relacionados a que Marcela Acuña se enteró y los presionó para que se separen de forma legal.

Los testigos son una mujer de 28 años y un joven de 19 que se presentarán en la fiscalía para dar testimonio y relatar también cómo continuó la relación entre ambos.

"En fecha 20 de septiembre de 2022 de manera conjunta, Sena, con el patrocinio letrado de la doctora Andrea Verónica Lana y Strzyzowsky, con el patrocinio letrado del doctor Edgardo Daniel Paniagua, solicitaron su divorcio vincular, expresando que su voluntad de divorciarse se debía a circunstancias que no querían exponer, considerando que existían causas que no podían tolerar e imposibilitaban la vida de ambos en común; manifestando asimismo bajo juramento que no existen bienes a dividir y que ambos trabajan y poseen independencia económica, no dando lugar ni a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo por la corta unión", se indica en el expediente.

Se comprobó que el 20 de dicho mes, Laura Varela, del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 5, firmó el acta de divorcio.

Sobre este hecho, César confirmó en su declaración que se trató de un casamiento a escondidas: "Ese mismo día, le manifesté a mi madre, Marcela Acuña, que había concretado casamiento. Cecilia también dialogó con ella y, luego de una breve conversación, llegaron a un acuerdo de palabra para un divorcio, el cual consistía en una suma económica, un inmueble en el Barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo ella la encargada".

NA