Entregaron herramientas a 7 emprendimientos de la ciudad

El Centro de Convenciones "Monseñor Angelelli" fue el punto de encuentro de emprendedores de la ciudad, que sumaron maquinarias y herramientas a sus proyectos. Fue gracias a las entregas del Programa Banco de Maquinaria, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que articula con la Municipalidad de San Luis. El beneficio alcanzó a un total de 7 emprendimientos (10 familias, ya que hay propuestas que están formadas por más de un grupo familiar).

“Es algo muy emocionante. A lo largo de estos años, ya llevamos varias familias beneficiadas con estos materiales para poder emprender. Yo siempre les digo a los emprendedores que esto es comenzar un nuevo camino que va a tener obstáculos, dificultades y ese es el desafío que hay que sobrepasar”, compartió el intendente, Sergio Tamayo.

En la historia del programa hubo dos tandas. La primera consistió en una sola entrega. La segunda fase ya había tenido la disposición de herramientas y esta es la segunda distribución de ese esquema. “Se inició a través de un convenio con Nación desde 2020. En 2022 comenzó la segunda etapa, y hoy (por este miércoles) terminamos las entregas de este Banco de Herramientas”, comentó el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Mauro Lucero.

Los espacios beneficiados pertenecen a los rubros textil, construcción y gastronómico. Son Ofra, Arte a tu Medida, Sunflower, El Rincón de Barbie, Tentaciones los Tres Hermanos, Don Edgar Construcciones, Calisa y Brigadas Metálicas.

La directora de Promoción al Trabajo del Municipio, María José Álvarez, indicó: “En este caso, 10 familias son las beneficiarias; tenemos 3 textiles, 2 gastronómicos y 2 de construcción. En la primera entrega del primer convenio, 76 familias fueron alcanzadas por el programa. En el año 2021, firmamos un segundo convenio, la primera entrega se realizó en febrero de este año, en la que participaron 27 emprendimientos y alcanzó a 65 familias”.

El proceso de acompañamiento, que le sigue a la disposición de los materiales, dura 10 meses y consta de capacitaciones, monitoreos y comercialización de los productos que realizan. “Pasados los 10 meses, tenemos que constatar que el emprendimiento está totalmente en funcionamiento y que puede continuar solo, sin el acompañamiento del Estado”, aclaró Álvarez.

Además, todos los meses, la Comuna realiza las ferias de la economía social, en las que los diferentes comercios pueden ofrecer sus artículos para la venta al público.

Álvarez destacó que trabajan en un programa municipal para contener y acompañar a más emprendedores. “En este caso decidimos encarar el programa con fondos municipales porque vimos que realmente beneficiaba a los emprendedores, que había funcionado, que el nivel de muerte de los emprendimientos era menor, porque se acompaña”, dijo.

Los beneficiarios

“La idea surgió de mi hija que le gusta la costura y el diseño, y quería empezar a hacer gorros, bufandas y cosas así para tener una salida laboral; estamos las dos solas y sin trabajo. A la vez, empezamos a intervenir ropa usada para refaccionarla y venderla. Así surgió la posibilidad de acceder a este programa”, contó Mónica Romano, socia en Sunflower.

Ellas recibieron una máquina de coser, una cortadora de tela, tijeras, telas y centímetro. “Esto significa empezar a crecer y armar nuestro propio emprendimiento, que a veces a las mujeres se nos hace muy cuesta arriba. En este caso, a mi hija, que tiene 3 niños, le cuesta salir a trabajar. Es una oportunidad de poder desarrollarnos dentro de la casa”, agregó Mónica.

El caso de Lorena Casamayou, propietaria de Calisa, es diferente. Ella es docente y trabajó 17 años en una escuela que, por la pandemia, se vio obligada a cerrar sus puertas. Si bien ya vendía sus productos saludables, le tocó dedicarse a eso de lleno para poder mantenerse.

“Mi emprendimiento nació hace unos 20 años y como soy docente y trabajaba, no podía dedicarme de lleno. Al quedarme sin trabajo dije: ‘Me tiro de lleno a esto’. Hace muchos años que lo inicio, lo dejo y así. Ahora se me cumplió este sueño, le pedía a Dios que me abriera las puertas donde fuese necesario y surgió esta posibilidad de tener este horno para poder cocinar mucho más”, manifestó.

Para Jennifer Arrieta y su familia, recibir un horno pizzero significó una gran alegría. “Nosotros empezamos haciendo pan, tortitas, pizzas, empanadas en el horno de la cocina, después pasamos a un horno a leña, y hoy recibir este horno que es un sueño, hay que meterle mano para llegar a lo que queremos”, comentó.

