Juventud sumó un punto en Río Cuarto

En el inicio de la tercera rueda, Juventud igualó sin goles en Río Cuarto ante Atenas. El equipo de Duilio Botella tuvo sus chances para llevarse la victoria, pero sigue sin poder sumar de a tres.

El arranque en el “Imperio del sur cordobés” fue electrizante, con dos equipos que salieron con claras intenciones de buscar el arco rival. Los hinchas aún estaban acomodándose en las tribunas, aún no se había cumplido el primer minuto de juego y el “Juve” tuvo la apertura del marcador. No pudo empujarla Misael Sosa ni Juan Cruz Arnó, que entró por el segundo palo. Inmediatamente respondió Atenas, desbordó Agustín Mansilla y tras el centro no pudo definir con exactitud Sergio Unrein, que desperdició una chance inmejorable.

El golpe por golpe continuó, el juego era entretenido y ambos equipos movían el árbol. La fruta estaba al caer y parecía que era en el minuto 13 para Juventud, cuando varios jugadores llegaron hasta el corazón del área “alba”, pero sin éxito a la hora de batir a Ezequiel Bardín, el “1” local, que anduvo a los arrastrones e impidió el tanto visitante.

Tras esa acción, el partido dio un vuelco total. Se volvió friccionado, cortado y el vértigo del inicio se convirtió en previsibilidad por parte de ambos equipos, sin generar situaciones de riesgo en las áreas. Así se fueron al descanso.

Los primeros quince minutos del complemento siguieron en la misma sintonía. El único que intentó algo distinto fue Mansilla, que ilusionó a los locales con sus desbordes. Poco a poco, Juventud comenzó a tomar el control de la pelota y fue en busca del triunfo; pero las modificaciones no le hicieron bien y su juego decayó.

Curiosamente, casi logra desnivelar el marcador en un tiro de esquina a los 20’, cuando Bardín hizo un mal cálculo, y el defensor Elías Scoponi casi convierte en contra de su valla. También lo tuvo Atenas a los 36’, pero el remate salió besando el travesaño cuando el atacante tenía todo el arco a su disposición.

Los dos tuvieron chances para ganar pero el empate terminó siendo justo, en un partido que tuvo algunos minutos entretenidos, pero que en líneas generales fue bastante chato.

Con el punto, Juventud alcanzó las 23 unidades y está cuarto en la zona 2 –en zona de clasificación-, detrás de Argentino de Monte Maíz (37), Bolívar (34) y Huracán Las Heras (24).

El torneo no da respiro y continúa. Para Juventud todo seguiría el próximo sábado por la tarde, en el “Juan Gilberto Funes”, en donde recibirá a Ferro de General Pico por la 20ª fecha.

SÍNTESIS

Atenas: Ezequiel Bardín, Mateo Coyette, Hugo Paniagua, Pablo Medina, Elías Scoponi; Javier Pereyra, Axel Juárez, Leonardo Baima, Nicolás Castro, Agustín Mansilla y Sergio Unrein. DT: Sebastián Ereros.

Juventud: César Taborda; Eber Garro, Nicolás Foglia, Gabriel Ojeda, Hernán Sosa; Sebastíán Balmaceda, Julián Gómez, Juan Pablo Gobetto, Juan Cruz Arnó; Misael Sosa e Ignacio Sabattini. DT: Duilio Botella.

Cambios: ST: al inicio, Nicolás Gatica por Gómez (J), Facundo Pérez por Arnó (J) y Facundo Parra por Sabattini (J). 20’ Diego Oyola por Castro (A), 26’ Pablo Martínez por Unrein (A) y Paulo Oballes por Mansilla (A). 29’ Martín Gómez por M. Sosa (J), 31’ Bruno Guelfi por Baima (A) y Facundo Quiroga por Coyette (A), 37’ Julián Giménez por Balmaceda (J).

Árbitro: Marcelo Sanz (Coronel Vidal).

Estadio: 9 de Julio (Atenas).

Redacción / NTV