Salino: "Es una marcha electoral, solo faltan días para una elección"

Las elecciones están muy cerca y algunos referentes —a través de los medios de comunicación— adelantan sus proyectos. Pero no todos juegan esa contienda electoral con transparencia o cuentan sus ideas al electorado. Fernando Salino, candidato a senador nacional de Unión por San Luis, dialogó con El Diario de la República y criticó con dureza la marcha que organiza Claudio Poggi junto a sus colaboradores para mañana, en otra muestra de apoyo al candidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y su polémico vice, Gerardo Morales.

“Es un momento en el que la gente debe estar tranquila para decidir lo que viene. Estamos en una etapa de elecciones presidenciales. Nosotros postulamos como candidato a Sergio Massa. Lo hacemos porque no vamos a ir ni por las privatizaciones ni por el delirio de la dolarización. A mí me parece que cualquier marcha que se haga en este momento es una marcha electoral. Desde el peronismo siempre acompañamos las marchas. Nos gusta la gente en la calle, que la gente se exprese. Nos parece lo más natural, lo más lógico y siempre reivindicamos ese derecho a manifestarse. Pero una manifestación a diez días de una elección es una manifestación electoral. Eso está muy claro”, remarcó el postulante del PJ local.

“La gente está cansada de que los políticos discutamos temas de los políticos. Nosotros, desde Unión por San Luis, no vamos a caer en ese juego de discutir siempre lo mismo porque además nos causa mucha pena y preocupación ver cómo se usa a la gente como botín electoral y cómo se pretende seguir en ese juego de buscar los votos y usar a la gente. Ese ‘marchemos por esto, marchemos por lo otro’ no va más. Hablemos de cosas que le interesen a la gente. En algún momento tenemos que hablar de seguridad, de salud, de educación. La oposición provincial ha ganado una elección y ocupará el poder. Y lo razonable, lo lógico, lo que la gente espera, es que digan qué harán en materia de seguridad, qué harán en materia de salud. ¿Qué hará Poggi en materia de educación? ¿Ya tiene definido su gabinete? ¿Por qué Poggi no presenta su gabinete? ¿Por qué no muestra el equipo de gobierno para que la gente conozca sus integrantes? ¿No lo tiene definido, o llegó solo por mero poder?”, ahondó Salino.

Una reacción opositora al estilo “macrista”

“Es una expresión como diciendo ‘bueno, ya tengo el poder, ahora cualquier cosa'. No es así. Yo me pregunto ¿Quiénes serán las personas que se ocuparán de la educación, la salud y la seguridad? Son mensajes positivos que la población espera. A la gente no le interesa seguir peleando y discutiendo siempre por lo mismo, siempre por la misma cuestión. Si no, estamos ante la idea macrista de gobierno tipo ‘tiro bombas de humo, hablo de la herencia, me victimizo y pasan cuatro años y no hice absolutamente nada más que endeudar brutalmente al país’. Me parece que no corresponde. Digamos propuestas, contemos cuál es el equipo de gobierno. Es momento de darlo a conocer, digamos cosas positivas”, agregó Salino.

“Ahora quieren hacer una marcha. Pero cuando un partido político a diez días de una elección hace una marcha, esa marcha es electoral. No hay vuelta que darle. Y es una marcha electoral porque, efectivamente, estamos en un momento de contienda electoral. Pero lo que hay que hacer no es pelear, debemos expresar propuestas. Si ganaste el gobierno provincial bien, bárbaro. Pero contale a la gente con quién vas a gobernar. ¿Qué vas a hacer con este tema, con esto otro? Propuestas, ideas. Eso espera la gente de nosotros”, criticó el dirigente.

El factor anímico de los puntanos

En otro párrafo de la charla, el postulante a ocupar una banca en el Senado nacional se refirió al estado anímico de la población ante las chicanas políticas preelectorales.

“La gente está harta, está cansada de que nos sigamos peleando por cualquier otra cosa. Nosotros no vamos a caer en eso, le vamos a dar tranquilidad a la gente para que elija al próximo Presidente de la República en paz y con tranquilidad. Lo otro es hacer ruido para eludir mi falta de propuestas, mi falta de políticas. O acaso lo que les interesa es privatizar, hacer negocios y si no te gusta, vienen los palos de Morales. Lo ponen de candidato a vicepresidente a Gerardo Morales porque deja bien en claro, con lo que pasó en Jujuy, lo que harán en caso de que la gente no acate esta política brutalmente dolarizadora y privatizadora”, reflexionó.

“Personalmente invito a que digamos propuestas. Contemos lo que cada uno hará y en ese terreno nos van a encontrar discutiendo propuestas, no cuestiones que a la gente no le interesan. Son bombas de humo para no decir lo que efectivamente se quiere hacer. También propongo que vayamos tema por tema. Seguridad, salud, educación o saber puntualmente ¿qué opina Poggi de Sol Puntano? ¿Qué piensa de las escuelas generativas? y así ver temas que a los puntanos les interesan. La gente quiere saber eso y no pelear y pelear o hacer la marcha de la pelea”, aseveró.