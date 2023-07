Hospital Privado Universitario de Córdoba: líder nacional en trasplantes de médula ósea

El Hospital Privado Universitario de Córdoba dispone de un Programa de Trasplante de Médula Ósea con más de 30 años de trayectoria y 2000 trasplantes realizados, dedicado a mejorar la salud y calidad de vida de quienes lo necesitan. El equipo médico interdisciplinario que integra el Programa, está conformado por especialistas en Hematología, Oncología, Hemoterapia, Laboratorio especializado de Hematología, Histocompatibilidad, y Enfermería, entre otros profesionales de la salud. Estos expertos trabajan en estrecha colaboración para brindar atención integral y personalizada a cada paciente.

Alcanzar esta cantidad de trasplantes es poner en números el resultado del trabajo diario puesto al servicio personalizado de cada uno de los pacientes que recibieron un trasplante en la institución. Al respecto, la doctora Ana Lisa Basquiera, jefa del Programa de Trasplante de Médula Ósea señala que “es un indicador de experiencia, trayectoria y trabajo constante. Es el resultado de la confianza que depositan en nosotros los pacientes, sus familias y sus médicos derivadores. Nuestro equipo está formado por más de 70 profesionales de diversas áreas que trabajan con dedicación y de forma multidisciplinaria. Nuestro único objetivo es brindar una oportunidad de tratamiento a pacientes que presentan diversas patologías tanto hematológicas como no hematológicas de alta complejidad que requieren un trasplante de médula ósea como terapéutica”.

Equipo de profesionales del servicio de Trasplante de Médula Ósea. Foto: gentileza.

Los trasplantes de médula ósea son procedimientos complejos y delicados que requieren una preparación exhaustiva, un seguimiento constante y un cuidado especializado. El Programa de Trasplante de Médula Ósea de Hospital Privado Universitario de Córdoba ha demostrado su compromiso con la excelencia en cada etapa del proceso, desde la evaluación del paciente y donantes, la internación y la infusión de las células madre, los controles posteriores y el seguimiento a largo plazo.

La doctora Basquiera agrega “perseguimos la excelencia en la atención médica, como así lo avalan la certificación que recibimos por organismos internacionales y la intensa y continua actividad académica desarrollada por todos los integrantes del programa. Entendemos por excelencia la atención médica que cumple con los estándares de calidad científicos y humanos en la atención global e igualitaria de las necesidades de nuestros pacientes. Por todo esto, este número nos gratifica y nos incentiva a seguir trabajando para que sean muchas más las personas que puedan encontrar aquí una segunda oportunidad de vida. Y es además un motivo de agradecimiento para todos ellos por la confianza depositada en nuestra labor”.

El impacto de estos 2000 trasplantes de médula ósea es innegable. Cada trasplante ha significado una oportunidad de vida renovada para los pacientes, brindándoles esperanza y la posibilidad de superar enfermedades graves. Este logro es un testimonio del compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.

En números

El Hospital Privado Universitario de Córdoba se ha destacado como líder en la realización de trasplantes de médula ósea en Argentina, convirtiéndose en una institución de salud número uno en este campo a nivel nacional.

El trasplante de médula ósea es un tratamiento vital para los pacientes con enfermedades hematológicas y no hematológicas graves. Algunas afecciones como la leucemia, linfomas, anemia aplásica y otros trastornos hematológicos pueden comprometer la función del sistema hematopoyético. En estos casos, el trasplante se convierte en una opción de tratamiento crucial para salvar vidas y brindar una nueva oportunidad a los pacientes.

De la totalidad de trasplantes de médula realizados en el Hospital, el 85% corresponde a pacientes adultos y el 15% a pacientes pediátricos, de los cuales:

• 1152 fueron trasplantes autólogos.

• 539 trasplantes alogénicos con donante familiar.

• 309 trasplantes alogénicos con donante no relacionado.

El Hospital cuenta con instalaciones y equipos de vanguardia que permiten llevar a cabo el proceso de trasplante de manera eficiente y precisa. Desde la recolección de células madre hasta la infusión en el receptor, se utilizan técnicas avanzadas que garantizan la viabilidad y compatibilidad de las células trasplantadas.

Estándares internacionales – Acreditaciones en calidad

En 2021, el Programa de Médula Ósea de la institución obtuvo el “Certificado de finalización para el Cumplimiento del Paso Uno según los Estándares internacionales FACT-JACIE para el Programa de Acreditación Escalonada de Terapia Celular Hematopoyética", certificación internacional otorgada en forma conjunta por las entidades Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) y Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT (JACIE). Esto permite que los procesos tengan una mejora continua y brindar mayor seguridad y calidad para los pacientes.

Sobre Hospital Privado Universitario de Córdoba

El Hospital Privado Universitario de Córdoba es una institución médica ubicada en el centro de Argentina que brinda medicina de excelencia a los pacientes, tanto de manera particular como a través de numerosos convenios con distintas obras sociales del país y prestigiosas aseguradoras internacionales. Se encuentra entre los principales centros de derivación a nivel nacional, abarcando todas las especialidades médicas. Las diferentes áreas de complejidad están a cargo de profesionales destacados con logros únicos en el interior del país.

Su sede central, ubicada en avenida Naciones Unidas 346 de Córdoba Capital, abarca 30.000 metros cuadrados, está integrada por cinco plantas totalmente renovadas y equipadas con aparatología de avanzada, amplias habitaciones con la mayor comodidad, quirófanos y unidades de última generación.

Para solicitar atención a distancia en esta institución de salud de referencia, comunicarse vía WhatsApp al (0351) 155743914 o completar el formulario online.