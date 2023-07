Abel es un gran amante de la música y atesora casi 5 mil vinilos, cd y cassettes

Una de mis máximas pasiones es la música, porque moviliza mi alma", dice el santarroseño Abel Pérez, de 76 años. Por eso, se entiende que sea un coleccionista que tiene 4.753 unidades entre vinilos, cd y

cassettes. Como todo coleccionador, es meticuloso. Tiene todo ordenado en los distintos muebles y la distribución es por género. Hace más de sesenta años que comenzó con su afición.

Abel está casado desde 1998 con Norma Sánchez (76), no tiene hijos y está jubilado, al igual que su pareja. Se fue a los 18 años a estudiar Abogacía a la ciudad de Córdoba; hizo la mitad de la carrera y la abandonó por diversos motivos. Después, trabajó cinco como preceptor en el liceo militar General Paz y después en el Banco Nación de Córdoba. "Luego de 11 años, pedí el traslado a Villa Dolores, para estar cerca de mis padres. Tras 24 años de trabajar y viajar todos los días, me pude jubilar", relató el melómano.

Su afición de coleccionar música comenzó desde adolescente, a través de su padre. "Escuchar música fue una sensibilidad que me contagió mi padre y con el tiempo me fui familiarizando con los distintos géneros. Él me hizo escuchar a Carlos Gardel; era su máximo ídolo. También, otros estilos como el de los tenores líricos; en esa época sobresalía Enrico Caruso, quien le agradaba, pero le gustaba más Beniamino Gigli (a mi también). Eran dos monstruos en esa época. También mi viejo me hizo escuchar a Angelito Vargas", precisó.

Además, influyó que le gustaran varios estilos de una colección de discos de una tía, quien tenía clásico, popular y folclore, entre otros. "Esa colección de diez discos fue la base. Tenía lo popular, los clásicos, y de ahí viene que ahora me encanten el jazz, la música de películas y el folclore", señaló.

Su primer disco lo compró a mediados de 1960, cuando todavía era un adolescente. Fue un álbum de la orquesta de Xavier Cugat, que hacía música afrocubana e iberoamericana. "Lo compré en Casa Ribeiro, en Villa Mercedes", recordó.

Desde ese momento, comenzó a coleccionar vinilos de distintos géneros. En la actualidad, tiene 1.429 long plays, 84 discos simples, 851 cassettes y 2.389 cd, lo que totaliza una colección de 4.753 unidades. "De acuerdo a una estadística que realicé, en los cd tengo 62.676 temas que equivaldrían a escucharlos durante seis meses todo el día, mañana, tarde y noche", indicó.

La mayoría de las unidades que forman su colección fueron adquiridas en el 90 por ciento en la ciudad de Córdoba y el 10 por ciento lo compró en San Luis, Villa Mercedes y Villa Dolores. Los géneros que la abarcan son folclore argentino, tango, boleros, folclore extranjero, country, rock estadounidense, rock inglés, rock nacional, cantores sociales o de protesta, músicas de películas, música romántica instrumental y cantada, humor, música clásica, grandes tenores, jazz y blues.

Tiene la colección de The

Beatles en vinilo, cassettes y cd, y de Elvis Presley cuenta con más de 20 cd. "Son los exponentes más importantes del rock", destacó. Otros discos de este estilo que almacena en su colección son los de Dire Straits, Queen, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, The Rolling Stones y Guns N' Roses, entre otros grupos.

También tiene muchos álbumes de sus cantantes y músicos preferidos: Alberto Cortez, Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní y Hernán Figueroa Reyes, entre otros. "Tengo todos los discos de Cortez; de Yupanqui, casi todos; creo que tengo la colección completa de Guaraní, y toda la de Figueroa Reyes", describió.

A la hora de elegir un género, le cuesta seleccionar cuál, pero si lo apuran se queda con el folclore. "Tengo de todos los estilos o casi todos los que se escuchan en el mundo. No tengo un salpicón en mi discoteca, un poco de cada uno, sino que tengo de todo y de todo tengo mucho", resaltó el coleccionista.

Sus discos preferidos y más recordados son "Socorro" (The Beatles), "Otro ladrillo en la pared" (Pink Floyd), "Coronación del Folklore" (que reúne a Los Fronterizos, Eduardo Falú y Ariel Ramírez), las primeras 14 grabaciones de Carlos Gardel (en vinilo) y "La misa criolla". Su vinilo más querido es "Maestro de la guitarra", de Andrés Segovia (guitarrista clásico español).

Como Abel no tuvo hijos, decidió regalarle su enorme colección de música a un sobrino que vive en San Luis, quien se llama Ignacio Pérez. Estará en su vivienda, pero dijo que la podrán disfrutar también los dos hermanos de Ignacio. "La idea fue asegurarme que mi colección quedara en mi familia y no que me sorprenda la muerte y mis herederos no sepan qué hacer con ella. Será una forma de perdurar en mi familia, al tenerla ellos", destacó.

El aficionado asegura que tiene dos grandes pasiones: la primera son los sentimientos por la familia y los amigos, y la segunda es la música.