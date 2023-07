Advierten que la pospandemia impactó en las cifras de vacunación

En Argentina, no solo los números y valores de la faz económica preocupan a las autoridades gubernamentales. También ocurre en la salud, porque un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) indicó que 6 de cada 10 personas con factores de riesgo aún no se vacunaron contra la gripe o la neumonía. Una de las conductas que provocan esa situación es la pospandemia, que generó diversas reacciones en la gente.

El dossier, que contiene datos recabados en todo el país, revela que la merma también obedece a aquellas personas que precisan una vacuna refuerzo para prevenir las complicaciones respiratorias que genera el coronavirus.

A su vez, lo que más preocupa a los epidemiólogos nucleados en la SAVE es que esa conducta también se repite en personas que deben recibir o llevar a sus hijos a que les coloquen vacunas que pertenecen al calendario anual.

Las estadísticas fueron confeccionadas tras la primera quincena de junio y según el organismo, actualmente hay 33 millones de argentinos que sí recibieron su esquema primario contra el coronavirus.

25% de embarazadas

Hasta finales de mayo, ese era el porcentaje de mujeres embarazadas que se habían vacunado contra la gripe y la neumonía. La cifra fue revelada por la Asociación Argentina de Vacunología y Epidemiología.

Ellos están en condiciones de recibir sus refuerzos porque pasaron más de 6 meses desde su última dosis. Sin embargo, el bajo cumplimiento es notorio. Lo mismo sucede con las tasas de prevención sugeridas para la inmunización que protege a las personas de la neumonía.

Según los infectólogos de la SAVE, solo 1,6 millones de argentinos mayores de 65 años habían recibido su vacuna anual contra la gripe. Y de entre las personas con factores de riesgo, de todas las edades, solo 1,1 millones pasaron por el vacunatorio. Además, solo el 25% de las embarazadas se colocó la vacuna recomendada.

Para el médico epidemiólogo, Cristian Cano, los motivos que llevaron a la gente a evitar los vacunatorios son diversos y generan preocupación.

“Fue un desafío muy grande mantener las coberturas de vacunación durante la pandemia. Estábamos en aislamiento, los hospitales casi que atendían solo a pacientes con COVID-19. Tampoco se pudieron hacer las campañas de prevención. Esto resintió las campañas de vacunación, los chicos no iban a vacunarse. Fueron 2 años difíciles en los que se resintieron los calendarios. Eso explica un poco lo que ocurre”, contó.

En las vacunas de calendario, esta baja no puede pasar. Hay que recuperar las coberturas rápido y óptimamente. Cristian Cano

“Ahora, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se está tratando de hacer campañas y volver fuerte con el tema para recuperar esas coberturas. El problema radica en que cuando baja la vacunación empieza a perderse lo que llamamos inmunización de rebaño. Mientras más dosis colocás, menos puede circular el virus o estas bacterias. Pero cuando disminuye la vacunación, estos virus o bacterias vuelven a aparecer”, explicó Cano.

“La pospandemia es uno de los motivos que generan este tipo de reacciones, pero también los movimientos antivacunas han cobrado fuerza de una manera irracional. No se explica por qué. Desde hace mucho sabemos que las dos herramientas que en el mundo han salvado más vidas son el agua potable y las vacunas. Y no solo las vacunas de calendario sino también las anti COVID-19 han mostrado perfiles de seguridad muy altos. Por eso es clave ir al vacunatorio. No solo por la salud de uno, también por un acto solidario hacia los demás”, agregó.

De acuerdo a lo que mencionó, los esquemas para coronavirus fueron frecuentes, con múltiples dosis y, actualmente, la gente

reacciona con un exceso de confianza y piensa que el virus se fue. Sin embargo, insistió en que es una cuestión que no puede pasar, especialmente con las colocaciones del calendario anual. Así, subrayó que hay que recuperar rápidamente las coberturas y de manera óptima.

“Leí que hay un aumento de casos de meningitis y la forma de prevenirla son las vacunas. Si hubo un incremento en el país significa que no hay coberturas óptimas y eso preocupa”, cerró.

Redacción / NTV