Ordenaron investigar la carta enviada a Emerenciano para lograr su arresto domiciliario

La Procuración de Chaco ordenó este miércoles investigar la carta enviada a Emerenciano Sena a la comisaría en la que se encuentra detenido y en la que supuestamente su hermana le daría consejos para lograr el arresto domiciliario.

Así lo confirmaron dos de los fiscales de la causa Jorge Gómez y Jorge Cáceres Olivera, y el abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski, Gustavo Briend, quien comentaron que por la carta se abrirá una nueva causa y que será anexa al expediente principal que investiga el femicidio de la joven.

Además, informaron que a pedido de la familia de la víctima, este jueves se realizará otro rastrillaje en el río Tragadero con perros y buzos tácticos.

La carta por la que se iniciará una nueva investigación fue secuestrada en la comisaría de Resistencia, donde está detenido Emerenciano, y en la cual su hermana le hace llegar supuestamente el mensaje con directivas sobre cómo enfrentar la causa y lograr su arresto domiciliario.

Marcelina, la hermana del imputado, le transmite en el escrito que Ricardo Osuna, el abogado defensor de su hijo César, "tiene todo bajo control".

"Eme, Osuna tiene todo bajo control. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara se hunden los tres, esas fueron sus palabras. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de Garantías de la fiscalía 3. Que hagas bajar tu azúcar así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada, están esperando resultados de ADN", se lee en la carta que fue descubierta cuando la mujer le llevaba medicación a su hermano.

También en otro escrito, le dice: "Mientras, no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo el ADN, ahí sí conviene su declaración porque si lo hace ahora, ella ni nadie va a poder arreglar más ni un tipo de declaración. Me dijo que, si el fuera tu abogado, ustedes ya estarían afuera. Llamalo y si querés.

Podés cambiar de abogado pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal".

La referencia del abogado es a Osuna, quien, por ahora, solo es defensor de César Sena en la causa y a quien Marcelina le hace saber a su hermano que él tendría que designarlo al frente de la causa también como su defensor.

Por ahora, Emerenciano está detenido, pero pidió su arresto domiciliario, supuestamente, por problemas de salud debido a diabetes y pólipos sangrantes.

En tanto, este miércoles, se supo que el juez de Garantías Héctor Sandoval fijó dos audiencias para el martes y miércoles próximo en las que escuchará a Emerenciano Sena y a su esposa Marcela Acuña que intentarán derribar las acusaciones que los tiene detenidos acusados de asesinar a Cecilia Stryzyzowski el pasado 2 de junio.

La audiencia fue fijada por el juzgado para el martes de la semana que viene para Emerenciano Sena y para el día siguiente para Acuña, y ambas se realizarán a las 9.

Luego de esas audiencias el juzgado decidirá si mantiene las detenciones sobre ellos o las revierte, y de ser así los libera.

Para la audiencia que es oral, el juzgado escuchará a todas las partes incluso a los fiscales y a la querella.

No obstante, este viernes, Emerenciano Sena será revisado por una junta médica ya que alegó que tiene problemas de "imposible tratamiento" en la comisaría por su diabetes avanzada y pólipos sangrantes.

Este miércoles la madre de Cecilia, Gloria Romero, se reunió con los fiscales de la causa, en donde se le comentaron las novedades y las medidas que se realizarán en los próximos días. La madre de Cecilia estuvo acompañada durante la audiencia por su abogado Gustavo Briend.

César no se autopercibe mujer, señaló su abogado

El abogado Ricardo Osuna, defensor de César Sena, desmintió este miércoles las versiones que indicaban que el joven se autopercibe mujer para evitar la figura de femicidio.

"Nadie me manifestó esa situación y tampoco se puede hacer esa interpretación del expediente. No sé de dónde sacaron tal información", expresó Osuna.

Según había trascendido, el esposo de Cecilia se autopercibía mujer, como parte de una estrategia para que no vinculen su participación en el crimen como "femicidio", y para que cambien su lugar de detención.

De todas formas, la versión fue desmentida por Osuna, quien además negó que vaya a asumir la defensa de Emerenciano, padre de César, y también imputado.

"Es falsa la información que me vincula a mí con la defensa de Emerenciano Sena, y como que tengo todo arreglado con un juez de garantía, que supuestamente tendría injerencia en la causa", señaló el letrado en declaraciones a la prensa local.

NA / NTV