Instalan carteles para indicar el riesgo de incendios forestales

El Gobierno de la Provincia continúa con las acciones de fortalecimiento para la prevención de incendios forestales en distintos puntos del territorio puntano. Ayer la Secretaría de Ambiente y San Luis Solidario distribuyeron cartelería especial en los cuarteles de Bomberos Voluntarios de las localidades de Tilisarao, San Pablo, Renca y Concarán para indicar el riesgo de ocurrencia de estos siniestros.

El Programa Recursos Naturales tiene tres políticas para la prevención de los incendios en la provincia. "La primera es relacionada a los anillos cortafuegos que próximamente se llamará a licitación para que se les realice mantenimiento a los que hay en las Sierras de los Comechingones y las Sierras Centrales. La segunda son los subsidios para los productores rurales, para que hagan las picadas perimetrales en sus campos con la entrega de entre el 10 y 50% del valor de estos trabajos, previa autorización nuestra. Y la tercera es la concientización, sobre todo en esta época, porque comienza la temporada de incendios. Por eso elaboramos carteles con unos 'relojes' que marcan la peligrosidad de que haya un incendio y también la posibilidad de propagación", precisó el jefe del Programa Recursos Naturales, Martín Lanzarini.

La cartelería que colocarán grafica un índice de incendios forestales basado en variables meteorológicas. "Tiene un reloj con aguja que marcará la peligrosidad de un siniestro en la que se encuentra una determinada zona para una época del año", detalló el jefe de Áreas Naturales Protegidas y Prevención de Incendios Forestales, Alan Fernández.

Tienen un metro cincuenta por un metro, y se pueden instalar sobre una estructura existente o sobre sus patas y posee una flecha indicadora. "En varios lugares del mundo se colocan carteles de este tipo. Nosotros lo que hicimos fue realizar uno con una simbología muy parecida. En la Patagonia y en los parques nacionales se observan, uno se encuentra con este tipo de cartelería. Con esto quisimos aportar un granito más a la consciencia colectiva", detalló el funcionario.

El letrero señalará las cinco categorías de peligrosidad que asumen los incendios forestales, que pueden ser bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. "Se hará un cálculo diario mediante un índice que se llama FWI, que realiza un pronóstico del comportamiento que puede llegar a tener un incendio en la zona en caso de que suceda. La deducción se realiza indistintamente si hay un siniestro o no. El resultado permitirá a los cuarteles de bomberos estar preparados y estar a la altura de la situación, dependiendo del riesgo que haya. Es un índice probabilístico y los resultados están adaptados a la vegetación y al ecosistema que tenemos en la provincia", señaló Fernández.

También los carteles indicativos tendrán los números de emergencia 103 y 911 para llamar en caso de incendio forestal.

Los cuarteles deberán advertir a la sociedad el comportamiento que pueden llegar a tener las deflagraciones en determinadas zonas en caso de que estas ocurran. "Tras esa información, habrá que ajustar medidas y tener en cuenta las responsabilidades de no encender fuegos en lugares que no se deben y no realizar maniobras de quemas en predios rurales, entre otras", manifestó.

Señaló que los carteles deberán ser colocados por los efectivos del cuartel frente al edificio, o en zonas con alta circulación de las distintas localidades. "La idea es que se instalen en zonas transitadas y la sociedad los vea porque es una herramienta preventiva", dijo.

La cartera ambiental adelantó que en los próximos días las señalizaciones continuarán entregándose en las localidades del norte provincial.

La provincia, en alerta: entró a la temporada de mayor peligrosidad

Bomberos de la Policía advirtieron que por las condiciones climáticas actuales comenzó el período de mayor riesgo de incendios forestales. Además indicaron que se han detectado quemas no autorizadas de menor magnitud. El año pasado se quemaron unas 80 mil hectáreas en toda la provincia.

La temporada de estos sucesos comenzó en las últimas semanas cuando distintas dotaciones tuvieron que intervenir para sofocar el fuego.

"La semana pasada tuvimos varios incendios de características forestales. Uno fue un reinicio de otro en el Durazno Alto, dos en la zona de Cuatro Esquinas de El Volcán y después en un sector cercano a El Morro. Los que se dan seguido son los incendios de malezas, que suelen ser dos o tres por día", precisó el director general de Bomberos de la Policía de la Provincia, comisario general Rafael Godoy.

Aseguró que en el caso de los siniestros de El Volcán, estos fueron provocados por los mismos propietarios de los campos, que realizaron quemas que no estaban autorizadas. "La Policía Ambiental fue al lugar y les labró las actas correspondientes a los dueños de los terrenos. En el Durazno Alto no se pudo establecer cuál fue el origen, pero es muy probable que haya sido intencional, porque comenzó a la noche y no había ahí gente trabajando", detalló.

En relación a los incendios forestales alertó: "Estamos en una época en que la vegetación en su totalidad está seca, si bien por la mañana tenemos registros de humedad, con el correr del día esa humedad se va secando y los pastizales están listos para que, a cualquier estímulo, empiecen a incendiarse".

Una de las condiciones que favorece la propagación de los siniestros son las altas temperaturas, aunque en esta época es muy difícil que superen los 30 grados.

"Otros factores que pueden favorecer un incendio es una humedad menor al 30 por ciento y los vientos, que en junio y julio superan los 30 kilómetros por hora. La regla de los tres treinta no se cumpliría con la temperatura, pero sí con los otros dos factores y además la vegetación está muy seca, así que ante cualquier estímulo, puede iniciarse un incendio", explicó.