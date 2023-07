La Feria de Moda Circular atrajo y convocó cada vez a más gente

La Feria de Moda Circular se convirtió en una de las opciones que más eligen las vecinas y los vecinos, para vender y comprar prendas usadas en buen estado y a precios muy económicos. El vierbes, de 12 a 18, más de 35 feriantes se instalaron en el Paseo del Padre para ofrecer ropa y calzados para niños y adultos. La jornada tuvo una amplia concurrencia.

“Uno de los requisitos que exigimos a la hora de que ellos se presenten a la feria es al menos cien prendas o más en buen estado, sin manchas ni roturas. La verdad es que el feriante se compromete; todo está en perfectas condiciones al igual que el calzado”, explicó la directora de Gestión de Proyectos Sostenibles de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, Belén Bravo.

La funcionaria mencionó que esta feria también está ideada para concientizar sobre el impacto ambiental que genera la industria textil. De esta manera, la gente que tiene prendas de vestir sin usar en sus hogares puede ofrecerla al público para que se siga reutilizando.

Norma Videla es jubilada y vio a la Feria de Moda Circular como una opción para trabajar con la ropa que ya no usaba. En un tablón ofrecía desde camperas para nena hasta sandalias de noche. “Queríamos que esta ropa la aprovechara otra gente a la que le puede llegar a hacer falta. Estamos vendiendo las prendas entre $1.000 los jeans hasta saquitos de vestir por $2 mil. Esta es una manera de que se pueda tener un poco más de plata”, contó.

El viernes regaló una tarde típica de invierno: fresca y con sol cálido, ideal para que la convocatoria fuera casi perfecta. El Diario de la República recorrió todos los stands en los que se pudo apreciar incluso ropa todavía con sus etiquetas y zapatillas de marca en excelente estado, que no superaban los $4 mil. También había todo tipo de abrigos, que rondaban los $7 mil.

Micaela Romero, junto a su beba, lograron encontrar prendas para ambas y gastaron solo unos $3 mil. “Llevo dos bodys y una campera de abrigo para mi hija, una camperita y un jean para mí y un saquito para mi mamá. Me voy sorprendida porque encontré ropa en muy buen estado a un precio re económico. Por la situación que estamos viviendo, estos lugares son una salvación para comprar ropa”, aseguró.

Tania Escudero se inscribió por primera vez en la feria. Mencionó que encontró un ambiente lindo y espera volver. "La gente es súper agradable. Vinimos a ofrecer ropa para niños, damas y caballeros. Los precios arrancan desde los $600 hasta, como mucho, los $5 mil, que es un pantalón para andar en montaña. Me voy muy contenta. Es una buena oportunidad para las personas que no tienen trabajo y pueden usar este lugar para vender ropa que no usan", dijo.

Por último, Bravo adelantó que en agosto habrá otra edición de la Feria de Moda Circular. Las inscripciones se abrirán ese mismo mes en las páginas web de Zoonosis y Medio Ambiente.