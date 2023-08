La Fundación Luminar acompaña a unos seis mil emprendedores

La Fundación Luminar, desde fines del año pasado, puso como agenda principal la idea de que los emprendedores de toda la provincia sean acompañados y visibilizados. Para esto, lanzó un programa llamado Desafío Emprendedores con el objetivo de conocer los proyectos puntanos y escuchar nuevas ideas. La senadora nacional Eugenia Catalfamo, quien forma parte de la entidad, contó que armaron un registro y una base donde se inscribieron unas seis mil personas con sus respectivos proyectos.

Luego de esa investigación, comenzaron las capacitaciones y en base a eso, algunos accedieron a una línea de créditos blandos que les permitirá desarrollar sus emprendimientos. “Se anotaron y otorgamos préstamos a los proyectos verdaderamente viables; ese era uno de los criterios. No los otorgamos desde Luminar, sino que se conformó una mesa de emprendedores y ellos fueron los que decidieron, porque tienen trayectoria en San Luis”, dijo Catalfamo.

Según la primera base de datos, fueron unos seis mil emprendimientos. El 60 por ciento ya estaba en funcionamiento y el otro 40 por ciento eran ideas nuevas. En una primera etapa se entregó esta ayuda económica y comenzaron a ser capacitados. “En esta segunda etapa se volvieron a entregar créditos, que seguramente ya están acreditados, también con capacitaciones de por medio. El tema de los conocimientos era un requisito para poder acceder al incentivo, tenían que estar una semana capacitándose. Los que estaban en la ciudad de San Luis lo hacían presencial y los que eran de otras localidades lo hacían por streaming”, señaló.

Catalfamo afirmó que no habrá nuevas inscripciones para unirse al programa e indicó que la idea es continuar con la entrega de la ayuda económica con el registro ya establecido.

“Necesitamos obtener más fondos para poder seguir con la entrega de créditos a los emprendedores que están bajo la base que se formó en un momento, y a quienes estuvieron interesados para poder obtener el préstamo”, señaló.

Los emprendedores también tienen beneficios como envíos gratis para que puedan exportar sus productos fuera de la provincia. Además, reciben capacitaciones en aspectos legales y contables sobre lo que deben tener en cuenta a la hora de armar una personería jurídica.

La legisladora destacó la cantidad de personas que presentaron proyectos vinculados a las nuevas tecnologías de innovación. También hubo sobre estéticas, peluquería y elaboraciones sobre alimentos saludables. La mayoría son de emprendedoras.

“El 60% fueron de ellas y me gusta pensar que es por un tema de independencia económica. Además, cuando hablamos de emprendedores, hablamos de personas que se rigen bajo sus propias normas: no tienen jefe, no tienen horarios establecidos, van armando de acuerdo a sus horarios”, remarcó.

La senadora nacional subrayó que ahora comenzarán con el seguimiento de los proyectos que ya recibieron el crédito (en la primera tanda) para saber en qué invirtieron el dinero que se les otorgó, y también desarrollarán una plataforma de emprendedores para que genere una red de proyectores dentro de la provincia.

“Ya estamos en la parte de elaboración de esta plataforma que se va a llamar Emprendedores San Luis, en donde pensamos colocar cada uno de los emprendimientos para que las empresas y los puntanos los puedan conocer. También tendrá un mapa geográfico para que sepan dónde están ubicados”, concluyó.

Redacción / NTV