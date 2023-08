Estreno de "Darío", en la carpa de "La Contenta"

La guerra de Malvinas moviliza cuarenta años después a la sociedad argentina. Carlos "Tayker" Villegas tomó una historia verídica que ocurrió en los años oscuros del país, cuando miles de jóvenes fueron llevados al campo de batalla, y la adaptó en "Darío", la obra de teatro popular que estrena hoy en la carpa del grupo "La Contenta", ubicada en Comuna.

Conocer a Darío y su historia vinculada con los pueblos originarios y el fútbol es también atravesar una varieté de emociones que el público podrá transitar en el estreno de hoy a las 19. Las entradas se reservan al 2664 680775.

La obra cuenta la historia de un joven del pueblo huarpe que es llevado a la guerra sin previo aviso a su familia y lo dan por desaparecido. Su hermano comienza a buscarlo y les pide ayuda a sus maestras, quienes sospechaban dónde podía estar.

"Darío nace de varias inquietudes: de cómo se naturaliza el uso de armas o juegos de violencia en las infancias; de cómo los pueblos originarios aportaron en la historia argentina en hechos como el de Malvinas, y la creación de ídolos populares como Diego Armando Maradona, que en la época de conflicto estuvo en boca de todos gracias al fútbol", explicó Carlos, el autor de la pieza.

El proyecto quedó seleccionado en la convocatoria federal "Malvinas y soberanía", y Villegas comenzó a darle forma en solitario, hasta que encontró en sus compañeros de "La Contenta", Maximiliano "Rulo" Pérez y Renato Ragusa, la chispa ideal para interpretar los personajes de la obra.

"Trabajamos juntos hace más de diez años. Además, ellos están vinculados con el teatro popular y las artes callejeras, y me ayudaron a abordar estos temas más complicados desde una nueva mirada. Se entusiasmaron y aportaron sus conocimientos y experiencia escénica", agregó Villegas, actor, bailarín y escritor, quien por primera vez se embarca en un proyecto como director y dramaturgo.

La obra forma parte de un camino largo que transita Carlos como parte del pueblo huarpe. Luego de varios episodios familiares, logró involucrarse con su herencia nativa.

El abordaje que tienen los pueblos con la vida misma, la naturaleza y la importancia que le dieron a la construcción política del país involucraron a Villegas en un trabajo de investigación arduo pero satisfactorio.

"Me enteré de que la mayoría de los combatientes venían del Litoral, donde existe la mayor densidad de indígenas argentinos. Con solo buscar un poco, me di cuenta de que la mayoría de quienes fueron a la guerra eran wichis y mocovíes. Era un dato importante y poco leído, y me sentí en la necesidad de ponerlo en juego a la hora de crear la historia", explicó.

Villegas aseguró que el estreno será una prueba de fuego para el equipo, porque el público es el que termina de darle vuelta a la rueda teatral.

"Es una obra interesante y divertida, y sentimos que quizás podamos llegar a las escuelas con el planteo de estas temáticas. Desde el arte, tiene una buena propuesta pedagógica. La obra tiene una potencia creativa muy linda, pero sentimos que son los espectadores quienes nos tienen que dar el visto bueno", expresó Villegas, quien planea realizar más funciones durante agosto.

► PARA AGENDAR

DÍA: hoy

HORA: 19

LUGAR: carpa "La Contenta", Comuna

ENTRADA: reservas al 2664 680775

Redacción / NTV